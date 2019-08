El gobierno local niega que haya cambiado de postura sobre el área central

El equipo de gobierno de Oviedo que comparten PP y Cs no ha cambiado su postura ni ha recapacitado sobre el proyecto de área central que impulsa el Principado, tal y como sostiene la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González. Así lo ponen de manifiesto fuentes municipales, que precisan que no se rechaza la iniciativa en sí, sino el modelo presentado por la administración autonómica a finales del pasado mandato y al que se adhirieron en primera instancia los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo.

En respuesta a la invitación lanzada en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA por el vicepresidente del Principado, el socialista Juan Cofiño, el alcalde ovetense, el popular Alfredo Canteli, se ha abierto a negociar la incorporación del municipio al proyecto metropolitano, pero dejando claro que, para ello, pondrá como condición que se produzcan cambios en el sistema previsto para la toma de decisiones y que se garantice la capitalidad de Oviedo.

El hecho de que en el convenio suscrito para la puesta en marcha del área central no se haga referencia a ello, hace temer al gobierno municipal que la capitalidad de Oviedo quede difuminada por los organismos metropolitanos que están previstos y cuya ubicación futura no se especifica. Por otro lado, se recela de un sistema de toma de decisiones que, a juicio del gobierno de coalición de centro-derecha, ofrece un excesivo protagonismo a la administración autonómica, algo que no sucede en otras iniciativas metropolitanas de España.

En la visita institucional que realizó a la Feria de Muestras de Asturias el pasado viernes, Canteli ya dejó claro que Oviedo "tiene toda la voluntad" de sumarse al plan metropolitano, pero precisó que no en las condiciones planteadas por la administración regional.

El teniente de alcalde, Nacho Cuesta (Cs), se ha expresado en la misma línea que el regidor, indicando que la adhesión de Oviedo al proyecto metropolitano debe servir para reforzar su capitalidad, sobre la base de que ya es, de facto, la capital del área metropolitana central.