La misa de las fiestas de Loriana se celebrará en un prado porque la iglesia está "inutilizable"

La misa de las fiestas de Loriana se celebrará este sábado en el prado que está frente a la Iglesia. Pero no es porque el párroco y los vecinos prefieran una celebración al aire libre, sino porque la capilla está prácticamente en ruinas. El Arzobispado decretó hace un año que el edificio estaba "inutilizable", aunque ya llevaba cerrado y sin celebrar misas desde el 2016.

Hace algo más tres años, el techo de Santa María de Loriana se hundió. Esta solo fue la continuación al progresivo derrumbamiento que sufre la parroquia ovetense, después de que hace alrededor de seis años sus bóvedas también se desplomaran. El último incidente de esta Iglesia data del pasado agosto, cuando la policía tuvo que cerrar la calle contigua debido al peligro de desprendimientos. Sin embargo, los problemas de hace un año no han desaparecido sino que han ido a mayores. "Lleva tres meses derramándose cal de los alrededores del techo caído", cuenta preocupado el párroco Abundio Martínez.

El edificio, que data del siglo XII, necesita una reparación cifrada en 120.000 euros, y el Arzobispado únicamente puede aportar el 20 por ciento del precio de la obra. "Es un problema de financiación. Aquí la población está muy diseminada y se trata de gente humilde, con muy pocos recursos, entonces no pueden hacerse cargo", lamenta el párroco de Santa María de Loriana. El proyecto de restauración ya está aprobado por el colegio de arquitectos, sin embargo, hasta que no exista la recaudación necesaria para llevar a cabo el trabajo, la propuesta no llegará a la Corporación Municipal. "Lo único que ellos pueden hacer es adelantar los permisos, pero este no es un problema del Ayuntamiento", confiesa el párroco de un templo que lleva más de tres años sin uso.

Y si el problema continúa, al cabo del tiempo, el edificio será declarado en ruinas y la única solución será el derrumbamiento definitivo. La capilla del siglo XII forma parte del patrimonio histórico del prerrománico asturiano. Además, el Camino Primitivo pasa alrededor de sus muros. "En los últimos años la peregrinación ha aumentado, así que nos estamos planteando construir en la Iglesia un albergue para buscar así financiación", comenta el cura de Loriana, que se encargará de oficiar la celebración de San Bartolomé este sábado.

El edificio también tiene que lidiar con humedades, debido al lavadero y la fuente municipal situado en la pared contigua. "Si no se restaura, este Iglesia se va a pique" se queja el cura. Hay que tener en cuenta que dentro de la construcción ya es imposible realizar actos, porque sería muy peligroso para los feligreses. "En la misa de San Bartolomé, si llueve no queda otro remedio que llevar paraguas", comenta Abundio Martínez.

Después del derrumbamiento del pasado agosto, el Arzobispado se vio obligado a reforzar los muros y a echar cal en el techo, el mismo material que ahora se está desprendiendo. " Esta es una partida de 'ping-pong' entre varios y está empatada. Sabemos que no somos los únicos pero la reparación es muy urgente y es un problema que llevamos arrastrando años", reflexiona el párroco. Aunque no esté considerada una ruina, la Iglesia tiene zonas del techo totalmente descubiertas, donde solo se conservan sus arcos. Pero es una pérdida aún a tiempo de reparar.