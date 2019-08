Siete empresas optan a instalar los cuatro escenarios de conciertos de San Mateo

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Oviedo ya ha abierto las plicas del concurso público para la adjudicación de todas las infraestructuras necesarias para la celebración de las fiestas de San Mateo. Se trata de cinco lotes distintos en los que se incluyen los escenarios para los conciertos, camerinos, sanitarios y las carpas para las distintas actividades.

En el caso de los escenarios, el presupuesto global asciende a 116.284 euros para instalar los espacios para la actuación de los grupos en la Losa, donde se instalará el escenario principal; el paseo del Bombé del Campo San Francisco, donde habrá programación musical para los más pequeños; la plaza Feijoo, donde se celebrará el Concurso de Rock Ciudad de Oviedo "Alejandro Blanco Espina", y la plaza del Paraguas, donde tendrá lugar el ciclo de conciertos "Nuevos mundos". Los escenarios están divididos entre los lotes 1 y 2 del concurso público. Al primero de ellos se han presentado tres empresas y al segundo lote optan otras cuatro compañías. El Ayuntamiento todavía no ha podido adjudicar el contrato, ya que una de las empresas participantes presentó una baja temeraria, un precio que resulta llamativamente inferior a las otras. Le mesa de contratación, siguiendo el procedimiento marcado, ha emitido un requerimiento a la empresa para que justifique su oferta.

De todos modos, el concejal de Contratación, Gerardo Antuña, aseguró ayer que todas las infraestructuras necesarias para celebración de las fiestas de San Mateo estarán contratadas antes de que finalice el mes de agosto.

Llama la atención que otro de los lotes, el número 3, que corresponde a los camerinos de los artistas, no haya registrado ninguna oferta y por tanto ha quedado desierto. Esto no quiere decir que los grupos y solistas que toquen en San Mateo no vayan a tener camerinos, ya que lo más probable es que estas dependencias estén incluidas en los contratos de los escenarios y de producción de los distintos espectáculos.

Respecto a la instalación de sanitarios, baños públicos, en todas las zonas donde se celebran actividades festivas, el Ayuntamiento ha recibido la oferta de una única empresa que previsiblemente será la adjudicataria del contrato.

Las carpas que se utilizarán para distintas actividades festivas están agrupadas en el lote número cinco de los que salieron a concurso. A este proceso se han presentado dos empresas.

El escenario principal de San Mateo se situará en la Losa, en la zona más cercana a la estación de tren. La estructura se levantará sobre la rotonda que dirige el tráfico hacia Ciudad Naranco. El escenario, ligeramente girado, mirará hacia la zona en la que se encuentra el hotel, con lo que parte del público podrá estar a cubierto en caso de lluvia bajo la estructura de las estaciones del Adif.

La estructura será la misma que se puso en la Catedral en los últimos años, pues los pliegos técnicos para contratar esta estructura estaban ya redactados antes del cambio de gobierno. El escenario que se utilizó en otros años en la Catedral tiene unos 140 metros cuadrados más el espacio que ocupan las alas, con un frente de unos 20 metros. Con esas dimensiones, la estructura encaja sin problema en la Losa. Para evitar problemas de peso se utilizarán escenarios modulares. De este modo, la estructura tiene un punto de apoyo por cada 2,07 metros, unas 47 patas para todo el escenario.