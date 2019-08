Un total de 96 clubes deportivos se reparten 700.000 euros de subvenciones

El Órgano Colegiado de Subvenciones aprobó ayer por unanimidad el reparto de 700.000 euros en ayudas a los clubes deportivos de Oviedo para 2019. Los beneficiarios de las subvenciones han sido un total de 96 clubes, de los cuales 12 son de alta competición, 28 son de promoción deportiva, y 57 correspondientes al deporte base.

La concejala de Deportes, Conchita Méndez, ha destacado la entrada de nuevos deportes y actividades deportivas en auge, o en clara expansión, como la natación, el triatlón, o la natación sincronizada.

De los doce clubes de alta competición, el que recibe la subvención más cuantiosa es el Club Oviedo Atletismo, con 49.597 euros; el resto de entidades beneficiarias son el PCM Team Oviedo de ciclismo, con 43.542 euros; Oviedo Rugby Club, con 36.828 euros; Oviedo Balonmano Femenino, 34.317; Club Badminton Oviedo, 33.480; Balonmano Xuntura Base, 33.480; Club Ciclista Colloto, 29.295; Oviedo Moderno, 29.295; Club Natación Oviedo -que se incorpora este año al programa de ayudas-, con 23.436 euros; Cowper Rugby Oviedo, 19.463,35 euros; Oviedo Kayak Piragüismo, 15.066 euros, y la Asociación Deportiva Omega, de gimnasia rítmica, con 10.881 euros.

Por otra parte, hubo varias entidades que quedaron sin subvención por algún tipo de incumplimiento, entre ellas el Centro Asturiano, cuya presidencia ejerció hasta la pasada primavera el actual alcalde, Alfredo Canteli, un cargo al que renunció, precisamente, para ser candidato a presidir el Ayuntamiento ovetense. En este caso, la subvención se le fue denegada porque no concordaba con las bases, ya que "no es un club deportivo elemental o básico, sino un club de una entidad no deportiva".

La concejala de Deportes señaló que, dado que han optado a subvención más entidades que el año pasado, y como la suma de las solicitudes excede los 700.000 euros previstos, ha habido que aplicar un coeficiente corrector, que hace que las cantidades sean algo más bajas. Ahora, la resolución saldrá a exposición pública y, tras un periodo de alegaciones, se aprobará en la junta de gobierno. La edil destacó, por último, el hecho de que la aprobación haya sido respaldada por todos los partidos de la Corporación.

Entre todas las subvenciones que se concedieron, la más controvertida ha vuelto a ser la concedida al Oviedo Moderno, el Real Oviedo Femenino de fútbol, un club que participa en categoría profesional y cuya subvención los partidos de la oposición ven insuficiente. La concejala socialista Natalia Sánchez ha pedido al PP y a Ciudadanos "voluntad política" para ayudar económicamente al club, que según asegura, ha trasladado "la necesidad de contar con la colaboración económica del Ayuntamiento para poder afrontar la próxima temporada".

Según la concejala, "el club tiene que afrontar una situación sobrevenida e inesperada" para competir en la nueva categoría profesional creada por la Liga, y por ello, "de manera extraordinaria, el gobierno municipal debe asumir lo que el club necesita para poder jugar", y "urge una solución antes del inicio de la temporada, prevista para el 8 de septiembre".

Natalia Sánchez, considera que "el apoyo institucional al deporte femenino debe ser una seña de identidad en nuestro concejo", y plantea como posibilidad que "el patrocinio que parece ser que está estudiando el equipo de gobierno, tenga sus efectos sobre todos los equipos que conviven bajo la marca Real Oviedo".

Por su parte, el concejal de Somos Rubén Rosón señaló que esta temporada, 2019-2020, "es la que menos fondos concederá el Ayuntamiento al Oviedo Moderno, a pesar de ser el año que más presupuesto tiene para la convocatoria de subvenciones". El edil ha pedido reiteradamente un esfuerzo para ayudar al club.