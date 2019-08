Romero y Salamanca se ganan al público del Museo Arqueológico

El dúo formado por la soprano Sagrario Salamanca y el pianista Elías Romero ofreció ayer un concierto dentro del programa de verano del Museo Arqueológico de Asturias y entusiasmó a un público que abarrotaba el claustro del museo con la interpretación de espirituales, piezas de autores clásicos del jazz como Georges Gershwin o Cole Porter y canciones de musicales, con las que ambos artistas se sintieron muy cómodos. Los dos intérpretes, de calidad contrastada y con una carrera sólida, mostraron una gran compenetración. Sagrario Salamanca tiene mucha experiencia en los géneros que interpretó, y el público lo notó. El recital, que duró cerca de una hora, recibió una calurosa ovación del público, que recibió con bravos algunas de las piezas. Gustaron, especialmente, "Cheek to Cheek" y "Art is calling for me". De propina, cantaron "Somewhere", del musical "West Side Story".