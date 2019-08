Los socialistas exigen que se "regularice" la obra del Tartiere

La polémica política por las obras de reposición del césped del Carlos Tartiere no cesa. El PSOE exige al equipo de gobierno que comparten PP y Ciudadanos (Cs) que reclame al Real Oviedo "la solicitud de una licencia para regularizar las obras ejecutadas o que sea el Ayuntamiento quien, directamente, subsane la totalidad de defectos y omisiones apreciados en la tramitación de la autorización". Según los socialistas, la actuación se ha llevado a cabo "sin cumplir mínimamente los requisitos no solo exigidos por la legislación autonómica, sino incluso por la propia normativa urbanística municipal e incumpliendo los procedimientos administrativos que el Ayuntamiento debe no solo cumplir sino exigir a terceros en el ámbito de sus competencias".

"No sólo no nos consta que el equipo de gobierno haya iniciado ningún trámite para revertir dicha situación y proceder a la regularización de las actuaciones mencionadas, sino que por las declaraciones públicas efectuadas por varios miembros del equipo de gobierno parecen seguir haciendo gala de lo que consideran un buen hacer del equipo de gobierno", subrayan los socialistas en una moción que quieren debatir en el próximo Pleno de la Corporación.

Además de reclamar la licencia de obra para "regularizar" la situación, el PSOE también pide en esa misma moción que la sección de Gestión de Patrimonio "proceda a tramitar la modificación del contrato de concesión del estadio municipal de fútbol, suscrito el día 9 de diciembre de 2014 y vigente a día de hoy". El objetivo del cambio propuesto por el principal partido de la oposición es recoger "la conformidad de las partes para que el Real Oviedo se haga cargo del mantenimiento durante la temporada 2019-2020, elevando a la Junta de Gobierno la propuesta de acuerdo procedente, con el fin de tramitar correctamente la intención de ambas partes de modificar las condiciones de la gestión inicialmente acordadas".

Esta polémica se originó el pasado día 9, cuando los ediles socialistas Ana Rivas y Ricardo Fernández acusaron al gobierno municipal de "vulnerar la legalidad" tras recibir un informe del secretario general del Ayuntamiento en el que se hacía referencia a la falta de informes técnicos y jurídicos que debían acompañar a la autorización de los trabajos de renovación del césped del Tartiere. El edil del PP Gerardo Antuña contestó acusando a los socialistas de protagonizar "una cruzada contra el Real Oviedo y su afición", al asegurar que dicho informe lo que hacía era dar la razón al ejecutivo local.

Según el PSOE, en el informe del secretario se reconoce la necesidad de que las obras en el terreno de juego del Tartiere contaran con informes técnicos y jurídicos. Además, según pusieron de manifiesto Ana Rivas y Ricardo Fernández, el alto funcionario municipal también consideraba insuficiente el documento del área de Parques y Jardines en el que se hacía constar que "no había inconveniente" en que se realizaran los trabajos.

Del mismo modo, los socialistas subrayaron en aquella comparecencia del día 9 que el secretario del Ayuntamiento también citaba la necesidad de modificar el contrato concesional del estadio para poder acometer las obras. "Exigimos que regularice la situación", proclamaron entonces los concejales del PSOE.