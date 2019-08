Los marcianitos invaden el Seminario

Una gigantesca sala de juegos como las de los años 80 y 90. En eso se convertirá el Seminario Metropolitano de Oviedo entre los días 6 y 8 de septiembre con la celebración del Marcianito Fest, un festival de máquinas recreativas en el que habrá música, comida y muchas sorpresas.

Es una cita para nostálgicos. La organización dispondrá de setenta máquinas originales de los años 80 y 90 que han sido restauradas para ofrecer las mismas prestaciones que hace casi cuatro décadas. Son juegos que están en la memoria colectiva de varias generaciones que ahora andan entre los 40 y 50 años. Habrá "Tetris", "Space invaders", "Ghost and goblins" o "Street fighter", y lo más importante, jugar será gratis. No habrá que rascarse el bolsillo buscando las monedas de cinco duros para echar una partida. El acceso al recinto tendrá un coste de 3 euros y el visitante podrá volver a la infancia y la juventud. Los niños menores de 6 años no pagan entrada.

Las puertas abrirán el viernes, a las 17.00 horas, y el sábado y el domingo el recinto estará abierto de doce de la mañana a doce de la noche.

Entre las sorpresas que ha revelado la organización está la celebración de campeonatos. Quien quiera puede apuntarse a una competición de "Street fighter" y de "Tetris". Estas partidas, con premios para los ganadores, se proyectarán en una pantalla gigante para que el público pueda seguir la evolución de los jugadores. Además, para los que tengan alguna duda, habrá un "speaker" narrando la partida.

El festival se celebrará en el campo de fútbol del Seminario. La intención es abrir al público un espacio situado muy cerca del centro de Oviedo pero desconocido por la mayoría de los ovetenses.

El recinto, con capacidad para unas 4.000 personas, tendrá una carpa de grandes dimensiones para hacer frente a la lluvia en caso de que aparezca. Habrá una barra de bebidas, que se servirán en vasos reutilizables que habrá que comprar por un euro. Así se evitará el gasto de plásticos y el uso de vidrio.

Además de en la carpa de la organización, los visitantes podrán adquirir comida en los "food trucks" que se dispondrán en la zona. Habrá entre cinco y ocho furgonetas y caravanas que ofrecerán distintos tipos de comida cada una. También habrá una zona de mercadillo con una decena de puestos.

Contando con que los asistentes ya peinan canas, o ni siquiera eso, se ha dispuesto una zona infantil para que lleven a sus hijos. Habrá talleres de pintacaras e hinchables. La organización baraja que en algún momento del festival los hinchables puedan ser utilizados también por los adultos.

El Marcianito Fest es el primer festival de estas características que se organiza en el norte de España. Hay citas similares en Valencia, Sevilla o Barcelona, pero nunca se ha celebrado en el Norte un encuentro de estas dimensiones dedicado a nostálgicos de aquellos videojuegos.

Quien no quiera jugar también puede acudir al recinto para disfrutar de la programación musical. El viernes día 6 de septiembre, a las 20.00 horas, actuará el grupo "Gente Terrible", que acaba de publicar su disco "Serondaya". Una hora después llegará el turno de los "Staytons", una de las bandas asturianas con mayor proyección nacional.

El sábado habrá una sesión vermú, con la actuación, a las 13.00 horas, del grupo "Alberto & García", que acaba de publicar el EP "Fenómenos paranormales", con el que actualiza el repertorio de su anterior trabajo, "El buen salvaje", con el que desde hace casi dos años está de gira por España.

La música volverá a sonar a las 20.00 horas, y lo hará de forma muy especial. El grupo "A3", formado por Ángel Miguel (guitarra y voz), Antón Ceballos (bajo) y Alejandro Blanco (batería), ofrecerá un concierto de nada menos que tres horas de duración con un repertorio de versiones de temas de los años 80.

El domingo también habrá sesión vermú, con el grupo "Los Tal", que a partir de las 13.00 horas ofrecerá una selección de clásicos del rock&roll.

Y la sorpresa llegará por la noche, cuando se celebrará el "Día de Asturias marciano". A las 21.00 horas se subirán al escenario "Los Berrones" para poner el broche final al festival.