Atrapan una avispa asiática en Oviedo que mide casi como la mitad de una mano

Gran parte de Asturias se encuentra luchando contra la avispa asiática, el insecto invasor que se localizó por primera vez en Asturias en 2014 y que desde entonces ha puesto en alerta a vecinos y expertos de la región. Su expansión ha sido imparable. Ello ha obligado este año al Gobierno a realizar un esfuerzo presupuestario en la fase preventiva de trampeo, que ha tenido como resultado la captura de 16.728 reinas.

En los últimos meses se han intensificado los esfuerzos para eliminar la cantidad de nidos que han surgido en diferentes puntos de la región, ya sean rurales o urbanos. Andrés Alfonso Cabeza Cañas ha capturado a uno de estos ejemplares en el barrio de Pumarín (Oviedo) y lo ha mostrado en las redes sociales. Lo más llamativo del vídeo que ha colgado en su cuenta de Facebook es el tamaño de la "vespa velutina", que prácticamente ocupa media mano del hombre.

Aunque la especie asiática sí inyecta algo más de veneno con cada picadura respecto a una avispa europea, los expertos insisten en que esa diferencia de toxicidad no supone un riesgo real para usuarios no alérgicos. Según María José Sánchez, médico de familia en el área sanitaria V, para que la salud de una persona adulta se vea comprometida por un ataque de velutinas debería recibir unas 30 punzadas. "Si las picaduras se limitan a brazos y piernas, que es lo normal, mientras no se sea alérgico no hay problemas. Y no es común que te piquen 30 veces de golpe", justifica. En niños, el límite orientativo bajaría a las 15 picaduras.



Qué hacer si nos pica

Lo primero, aplicar frío. Si el dolor persiste, acudir al centro de salud para que nos receten corticoide en crema o un tratamiento con antihistamínicos.