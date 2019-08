"La reina de San Mateo no tiene marcha atrás", advierte el PP

La decisión está tomada y no tiene marcha atrás. El gobierno no cederá ante las críticas y llevará adelante la recuperación de la reina de las fiestas de San Mateo y sus damas de honor este septiembre. Es lo que garantizó la concejala de Festejos, Covadonga Díaz (PP), quien anunció que los nombramientos se harán públicos en breve. Además, ante las acusaciones de los grupos de izquierda de que esta iniciativa conlleva una "cosificación" de la mujer, la edil afirmó que "quienes hacen uso de la mujer en este caso son el PSOE y Somos". Además, Díaz subrayó que existen este tipo de reinas y de damas de honor "en numerosas fiestas de toda España" y que no están envueltas en polémicas como la que se ha generado en Oviedo.

"Llevábamos cuatro años sin ellas y la gente nos reclamaba que volviera la reina y las damas de honor", añadió Covadonga Díaz, para quien, con esta iniciativa, se pretende "ensalzar a las mujeres, destacando a figuras importantes del ámbitos culturales, educativos o deportivos". Sobre la petición de Somos de que se convoque al Consejo de Igualdad para abordar el asunto, la concejala popular tildó de "absurdo" reunir a un consejo que "representa a unas entidades y no a toda la ciudadanía".

El PSOE local exigió al PP y a Ciudadanos que reconsideren su decisión de recuperar la figura de la reina y las damas de honor de las fiestas. Son figuras "anacrónicas y trasnochadas", apuntó la edil socialista Marisa Ponga en un comunicado en el que califica "las actuaciones" del actual alcalde, Alfredo Canteli (PP), de "burla al Oviedo que quiere vivir en el siglo XXI y un ataque frontal a la lucha feminista". Y es que, para Ponga, "los gustos particulares" del regidor "se trasladan al escenario público, cosificando a las mujeres y atacando su dignidad básica".

"Le guste o no al Alcalde, la oposición ejercerá su función de control y denuncia del menoscabo de los derechos, en este caso, de las mujeres", subrayó la edil del PSOE, para quien "la última ocurrencia supone una muestra más de la actitud autoritaria de Canteli, que no tiene cabida en una democracia".

"Lamentamos que el alcalde Canteli viva en una ensoñación permanente que nos traslada a un pasado anacrónico y que sus gustos particulares se trasladen al escenario público, cosificando a las mujeres y atacando su dignidad básica. Ya es hora de que se dé cuenta que un Ayuntamiento no es una institución privada", sentenció Marisa Ponga.

Por parte de IU, su coordinador municipal, Iván Álvarez, tildó de "casposa" la iniciativa de las reinas y exigió una "rectificación de manera inmediata". A su juicio, "no hay organización o asociación en materia de igualdad que avale esta decisión". Para Iván Álvarez, se trata de un "retroceso que ya nadie comparte"

Contrataciones

Desde Somos, Ana Taboada denunció que el equipo de gobierno no ha cerrado la contratación de artistas para San Mateo, a tres semanas del inicio de las fiestas y acusó al PP y Cs de "no tener capacidad de gestión". La portavoz de la marca local de Podemos centró sus críticas en la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ya que, a su juicio, "obstaculiza la labor de oposición y oculta el expediente de las fiestas", una documentación que, según anuncia, solicitará por otras vías legales.

Además, Taboada insiste en que se lleve a cabo la campaña contra las agresiones machistas en San Mateo y la colocación del "punto violeta", al igual que en las fiestas de los últimos años.