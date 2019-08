LA GIRA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE LOS "TEMPLES" DESEMBARCA EN OVIEDO EL PRÓXIMO SÁBADO

La banda de rock británica "Temples" desembarcará por primera vez en Asturias el sábado siete de septiembre. Lo hará en Oviedo, en la Sala Estilo, junto a los sevillanos de "Derby Motoreta´s Burrito Kachimba". En un concierto que a los trío de ingleses formado por James Bagshaw, Tom Walmsley y Adam Smith les servirá de carta de presentación para "Hot Motion", su nuevo trabajo. Este será el tercer álbum de la banda tras "Volcano" y "Sun Structures", su exitoso debut como conjunto hace ya cinco años.

La banda, que cuenta con casi medio millón de seguidores por todo el mundo, de momento solo ha dejado ver dos de los once temas que integrarán "Hot Motion". Estas dos canciones son un single homónimo y, el más reciente, "You're Either on Something". Composiciones con letras más introspectivas (aún) que en su último disco y, lo poco que está disponible, suena más homogéneo y limpio (si cabe) que el resto de sus trabajos. El trío, que enamoró a los amantes de la psicodelia sesentera y a muchos de aquellos con gusto por el rock más moderno, parece haber alcanzado el equilibrio entre esas dos tendencias; aunque habrá que esperar a septiembre para valorar el conjunto de su nuevo trabajo.

Acompañando a los integrantes del conjunto británico estarán los sevillanos de "Derby Motoreta's Burrito Kachimba". Comúnmente conocidos como "DMBK", por motivos más que obvios, el grupo, que debutó en este ejercicio con un disco con el nombre de la banda, ofrecerá el complemento perfecto para los ingleses. Música lisérgica que lleva más lejos que "Temples" las composiciones psicodélicas, lo que ellos denominan "kinkidelia". Psicodelia, sí, pero también un tanto macarra, como si fueran el reverso oscuro de otros grupos patrios de éxito de los últimos años como "Rufus T. Firefly".

El disco de los "Temples" saldrá a la venta el 27 de septiembre, un trabajo en el que, durante el proceso de composición y grabación, los integrantes de la banda cuentan haberse dejado "sangre, sudor y lágrimas". Un esfuerzo bien merecido para dar a luz el que es, hasta el momento "su disco favorito". El trío británico -acompañados actualmente en el directo por la batería de Rens Ottink- pasará por Barcelona y Miranda de Ebro antes de llegar a Oviedo, que será la última cita de su gira española. El precio de las entradas es de 22€ más gastos de gestión.