Oviedo invita a reciclar el vidrio a los 1.100 hosteleros del concejo

El Ayuntamiento de Oviedo quiere comprometer al mayor número posible de hosteleros con el reciclaje, y por ello promoverá, a través de la entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio, la campaña "Horeca" –hostelería, restauración, catering– con la que pretende mejorar los índices de recuperación de envases de vidrio entre los hoteleros y hosteleros del concejo. Será en el mes de septiembre.

El gerente de Ecovidrio, Germán Fernández Freire, dijo que será una campaña de refuerzo, puerta a puerta, en la que se hablará con cerca de 1.100 locales, para comprobar si están adscritos al servicio de recogida especial de vidrio para hostelería y, sobre todo, centrarse en los que no. "Se trata, fundamentalmente, de captar a no recicladores y proponerles esta posibilidad". Actualmente hay 701 establecimientos adscritos al programa, en el que Ecovidrio aporta un cubo para depositar el vidrio, y el Ayuntamiento recoge el material con la frecuencia que lo deseen, en función del vidrio que generen. Para realizar esta labor salen un camión de recogida por la mañana y dos por la tarde.

Germán Fernández aseguró que los adscritos al servicio, además de gestionar correctamente sus residuos, disfrutan de ventajas fiscales. Según consta en la normativa municipal, la tarifa de recicladores es un 23% más barata que la convencional por recogida de basura. Y aunque tienen que depositar los residuos por separado y seguir unas pautas determinadas, las obligaciones no van más allá. "Los que se adscriben a la recogida selectiva tienen que asumir que tienen que separar, pero por otra parte la acción no tiene impacto económico en su actividad, solo tiene ventajas", asegura el gerente de Ecovidrio.

Otro de los objetivos de la campaña es saber qué tanto por ciento real representan los adscritos sobre el total de la hostelería de Oviedo, además de poner al día los datos de actividad, ya que la hostelería es un sector muy cambiante.

La campaña es, así, una forma de recordar que el servicio existe e incentivar a aquellos que no lo están haciendo bien, para que lo hagan. El sector hostelero genera, según Fernández, aproximadamente el 52 por ciento del vidrio que existe en el mercado.

"Oviedo siempre apuesta por el medio ambiente y en esa línea de actuación la cooperación con vecinos y hosteleros en el reciclaje es una prioridad para nosotros, por esta razón ponemos en marcha la campaña", señaló el concejal de Contratación y Servicios Básicos, Gerardo Antuña,

En 2018, se recogieron en Oviedo 3.797.340 kilogramos de vidrio, de los cuales 1.607.240 correspondieron al vidrio de hostelería, 1.375.980 a la recogida domiciliaria, y 814.120, a los contenedores, con una media de 17,27 kilogramos por habitante.