Los vecinos de Las Cuestas, en Trubia, multados por celebrar las fiestas sin licencia

El Ayuntamiento de Oviedo impone una multa de entre 600 y 6.000 euros a la Asociación de Festejos San Miguel de Las Cuestas, en Trubia. La localidad celebró sus fiestas los días 26, 27 y 28 del pasado mes de julio, a pesar de que el Consistorio les había denegado el permiso por motivos de seguridad.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, comunicó ayer que la decisión de sancionar a los vecinos de Las Cuestas responde al incumplimiento de la asociación de festejos ante la negativa a realizar las fiestas debido a una cuestión de seguridad pública. "Los informes que nos llegaron son negativos, y algo que no es seguro, yo no lo puedo aprobar", explicó la edil. "La Policía les comunicó que no podían hacerlo hasta en cuatro ocasiones".

Covadonga Díaz reiteró la importancia de cumplir la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de los propios miembros del Consistorio. "La normativa está para cumplirla, y yo, cumpliendo con la ley, tengo que sancionar". La asociación de festejos de la localidad trubieca se enfrenta, por tanto, a una multa que podría llegar hasta los 6.000 euros.

Sin embargo, desde la propia asociación aseguran que la documentación necesaria para celebrar las fiestas estaba correcta y presentada a tiempo y no entienden la supuesta infracción que han cometido. "Faltaban dos papeles que al final se metieron a tiempo. La Policía nos llamó la atención, pero desde el Ayuntamiento no nos ha llegado nada, ni una carta ni una llamada sobre el supuesto incumplimiento", declaró ayer el presidente de la asociación, David Fernández. Aun así, los vecinos de Las Cuestas San Miguel tienen previsto mantener una reunión con la concejalía para aclarar las desavenencias.

A la polémica se ha sumado Somos, que ha acusado al Ayuntamiento de recurrir a la vía coercitiva para solucionar la situación y ha calificado de "despropósito" la medida impuesta por el mismo. Ana Taboada, portavoz de Somos, critica al gobierno local de PP y Ciudadanos y señala que su tarea no debe ser castigar a los vecinos, sino ayudarles: "El Ayuntamiento debe facilitar a los ciudadanos los trámites administrativos, no hacerles pagar los problemas que no son suyos". Además, la portavoz municipal de la formación morada manifestó su desacuerdo con el Consistorio y recriminó su actitud, contraria a la que prometía en campaña. "Se les llena la boca hablando de que querían un Ayuntamiento facilitador, y lo primero que hacen cuando se les atascan los permisos de los festejos populares es multar a los vecinos", criticó la exvicealcaldesa.