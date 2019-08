"Trasnochada y anacrónica": así definen 27 colectivos la recuperación de la figura de las reinas de San Mateo

Los colectivos que integran la Comisión de Igualdad de Oviedo han protestado hoy en el Ayuntamiento por la figura de las reinas de las fiestas. Marisa Ponga, la portavoz de este organismo ha declarado "no existe un clamor popular para que se recupere la figura de las reinas de San Mateo. Son figuras que pertenecen al pasado, que siguen con el modelo de sociedad patriarcal".

Las 27 asociaciones feministas de Oviedo han apoyado a la concejala del PSOE, con la lectura de un manifiesto firmado por todas las agrupaciones. "Consideramos que impulsar y defender esa imagen cosificada de la mujer supone, además del regreso a un pasado anacrónico y trasnochado impropio del siglo XXI, un atentado a la dignidad de las mujeres", ha afirmado Esther González, perteneciente a la asociación de mujeres jóvenes y encargada de la lectura del comunicado.

Ponga también ha aprovechado la ocasión para criticar la gestión del bipartito con el Oviedo Femenino. "Apoyar el deporte femenino en aquellos deportes que están masculinizados es dar una visión positiva de las mujeres, mientras que la figura de las reinas genera referentes negativos y obsoletos", ha señalado. Además, la representante del PSOE ha afirmado que también va a combatir con la figura de las reinas dentro de su partido, ya que existen Ayuntamientos socialistas en Asturias que siguen manteniendo esta tradición.

"Exhibir a las mujeres es el primer paso de la violencia", ha apuntado la concejala socialista. No obstante, según ha determinado, como el gobierno del bipartito tiene la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no se plantean acciones en el caso de que las reinas sigan adelante. "No podemos paralizar las decisiones, pero lucharemos para que siga existiendo este consejo de igualdad", ha concluido.