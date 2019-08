Gascona: paz entre vecinos y hosteleros

Hay quien quiere un bulevar de la sidra y quien quiere vivir en una calle residencial, dos visiones para Gascona hasta ahora irreconciables. La asociación de vecinos de la calle y los dueños de las sidrerías, que llevan tiempo enfrentados en los juzgados, se encontraron por primera vez en terreno neutral, en una reunión con el concejal de turismo Alfredo García Quintana. Según el edil popular se trató de una "primera toma de contacto satisfactoria", aunque parece que faltan algunas reuniones más para terminar de enterrar el hacha de guerra. Algo a lo que se comprometieron ambas asociaciones.

Según fuentes municipales, las pretensiones de los vecinos empezaron siendo "muy ambiciosas" respecto de temas ya judicializados como la Preba o el mercado de Gascona. Por lo que, al comienzo de la reunión, "el estado de ánimo no era muy favorable", como relataba el mismo concejal. Aunque, poco a poco, las posturas fueron acercándose. Quintana, reflejaba tras la reunión que se apreciaba "voluntad de acercar posturas, aunque siguiesen alejadas". Respecto al área que le compete, el concejal apuntaba a que "se revisarán" aquellas ordenanzas que están "obsoletas". Aunque no aclaró el futuro del mercado mensual, actualmente anulado por una sentencia del TSJA por carecer de legislación que lo ampare. Pero aseguró que "no se creará una ordenanza exclusiva para Gascona", como por ejemplo tiene el mercado del Fontán.

Pese a todo, los hosteleros se mostraron "conciliadores" y, actualmente, se encuentran buscando solución a dos de las demandas de la asociación vecinal: la limpieza de la calle y la carga y descarga de los camiones. El primer punto se encuentra en negociaciones entre el Bulevar y el Ayuntamiento, con el objetivo de que los equipos de limpieza pasen con más frecuencia por la calle. Para la carga y descarga se está buscando un lugar para realizarla fuera de la vía. Al ser peatonal, Gascona está obligada a concentrar el amplio volumen de camiones de reparto entre las 9.00 y las 11.00 horas, de lo que se quejan los vecinos. Fuentes del Ayuntamiento apuntan a que, de manera provisional, lo más factible es que las descargas se efectúen en las calles Manuel García Conde y Victor Chávarri, antes de que "a medio plazo" se ejecute una obra para habilitar una zona. Medida que, de acuerdo con fuentes municipales puede hacerse "extensible a otros lugares de similares características", como puede ser el Antiguo, sujeto a la misma restricción horaria.