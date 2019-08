López insta a PP y Cs a hacer valer sus acuerdos "verbales" sobre La Vega

El actual portavoz socialista y exalcalde, Wenceslao López, afirmó ayer que "sí hay acuerdos firmados con el Ministerio de Defensa" dentro de la negociación para la compra de la Fábrica de Armas de La Vega. Además, añadió que también "hay acuerdos verbales" entre las dos administraciones de cara a que el Ayuntamiento se haga con la titularidad de la parcela. A este respecto, y durante una visita a las obras que se están ejecutando en el barrio del Palais, el exregidor instó a los responsables del nuevo equipo de gobierno, formado por el PP y Ciudadanos (Cs), a que "comiencen a hablar pronto con el Ministerio para tener la información de primera mano y conocer bien el proyecto".

López destacó que "siempre ha habido muy buena relación y sintonía con Defensa", aunque reconoció que "cada uno defendía sus intereses" durante el tiempo en que protagonizó la negociación. Aun así, según el exalcalde, "se logró que esos intereses convergieran en el interés general".

Ante las críticas de PP, Ciudadanos y Somos, que mantienen que López ocultó información y que, en realidad, no existe ningún acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa más allá de un mero protocolo de intenciones, el dirigente socialista aseguró que "hay unos puntos de acuerdo muy importantes para Oviedo y el área metropolitana". En su opinión, "La Vega es un espacio crítico, por ubicación y dimensión, para toda la zona central de Asturias".

Informe

También se refirió ayer a este asunto el concejal de Economía, el popular Javier Cuesta, autor del informe sobre el estado de la negociación por La Vega que será abordado en la próxima sesión plenaria de la Corporación. "Lo único que hay al respecto de las conversaciones es un borrador de un pliego de condiciones remitido por el Ministerio, del cual se hizo un informe por parte de gestión de Patrimonio, que está sin firmar y fechar y que, por tanto, entendemos que es provisional", indicó el concejal sobre la cesión demanial de la capilla y el claustro del complejo que prometió el secretario de Estado de Defensa, Miguel Olivares, durante una reunión con el tripartito celebrada en Oviedo el pasado día 15 de enero.

"A día de hoy, no hay cesión, subrayo Cuesta, para aclarar que "ni se han producido las actuaciones previas ni se ha firmado el convenio de cesión en ningunos términos. Solo ha habido un borrador que como tal ha acabado". "El informe dice que deben presupuestarse los costes asociados para poder asumirlos y puedo asegurar que en el presupuesto de este año no hay cuantía alguna destinada a esos activos", añadió el máximo responsable económico del gobierno. "Está en un estado de inconcreción y tenemos que retomarlo para ir dando los pasos necesarios. No es cierto que la cesión esté firmada y acordada", sentenció Cuesta.