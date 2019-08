La sinagoga celebra mañana una jornada de puertas abiertas

La sinagoga de Oviedo abrirá mañana sus puertas con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. A partir de las once de la mañana, y hasta las dos de la tarde, el templo situado en la calle del Fontán número once llevará a cabo esta celebración para "que no se borre la amplísima huella judía en Europa." El Ayuntamiento de Oviedo ha apoyado esta iniciativa, pero, sin embargo, el alcalde, Alfredo Canteli (PP), no asistirá, ya que aún no se ha reunido con Aida Oceransky, la presidenta de la comunidad judía de Asturias, para concretar la colaboración entre la Corporación municipal y la asociación. "Tengo pendiente la entrevista con Alfredo Canteli, pero tenemos claro que va a apoyar este proyecto", declara la presidenta de la agrupación.

El anterior gobierno compuesto por PSOE, Somos e Izquierda Unida (IU) no quiso participar en ninguno de los eventos de la sinagoga. "Habían acordado no ir a ningún acto de tipo religioso, que es una decisión muy respetable, aunque este caso no tiene que ver con la religión sino con recordar el pasado de la cultura judía en Europa", comenta Aida Oceransky. La presidenta ya se había quejado previamente porque no entendía por qué el tripartito de izquierda se negaba a dar su apoyo a una iniciativa "turística y cultural".

La Comunidad Israelita del Principado de Asturias nació en el año 1972, con el objetivo de promover la vida judía en la región. "El gobierno de Gabino de Lorenzo nos cedió 'La Casina,', con un convenio de más de cuarenta años. Siempre hemos colaborado con el Ayuntamiento y estamos muy agradecidos", afirma Oceransky.

Desde 2014, cuando la Comunidad Judía de Asturias entró a formar parte de la Red de Juderías de España, se empezaron a celebrar estas jornadas en Oviedo. Este año será la quinta edición. La capital asturiana se suma a la iniciativa promovida por "European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage" (AEPJ). Es una de las quinientas ciudades que se suman a este acontecimiento para "que no se borre la huella judía en el continente, muy mermada por el terrorífico Holocausto".

Exposición

Los actos previstos comienzan a las once, cuando se abrirán las puertas de la sinagoga con una exposición de objetos de la liturgia judía. También hay previstas dos charlas, a las doce y a la una del mediodía, relacionadas con esta religión. Además, por la tarde, habrá una ruta por el pasado sefardí de Oviedo, saliendo a las cinco de "La Casina" y recorriendo los principales puntos de la capital con una relación histórica con esta cultura. Entre ellos se encuentran la intersección entre la calle Cimadevilla y la de la Rúa, la capilla de la Balesquida y la plaza de Trascorrales, donde se ubicaba la antigua carnicería judía,

El programa de las jornadas, además, incluye una conferencia sobre "Los viajes de los sefardíes", a cargo Ofer Huergo Castro.

"Mantendremos la reunión con Alfredo Canteli. Tiene una lista de peticiones de entrevistas muy largas y priorizará aquellas que tengan mayor urgencia", afirmó la presidenta de la asociación por la promoción de la cultura sefardita. Su agrupación realiza trabajos de investigación muy amplios y, además, colabora con centros sociales y colegios. "Queremos que la cooperación se mantenga y no dudamos de que el Alcalde quiera participar", concluye Oceransky.