Quisiera escribir hoy la mejor crónica que se pudiera?Escribir sobre un pequeño movimiento, que crece más cada día, iniciado con la asociación "Amigos de la villa romana de San Martín de La Estaca" con el objetivo de sufragar la excavación y la investigación del segundo mosaico romano hallado en la villa de La Estaca, Les Regueres. Este descubrimiento es algo muy, pero que muy importante. En Asturias solo hay cuatro mosaicos localizados hasta la fecha y dos están en esta villa. En 1958 fue encontrado el primero de ellos, al que llamaron de Andayón pero que pertenece a La Estaca, parroquia de Biedes, según consta en las escrituras de propiedad de los terrenos. Éste se puede visitar desde 2011 en una de las salas del Museo Arqueológico de Asturias. El segundo se encontró en abril de 2018, gracias a la pequeña campaña promovida por el Ayuntamiento de Les Regueres. Según los recientes estudios realizados con georadar habría que ampliar en el futuro próximo el estudio, ya que la extensión del yacimiento es mucho mayor de lo que se pensaba y los resultados cambiarían muchos conceptos en cuanto a la romanización.

En estos tiempos en los que tanto nos preocupa el abandono del medio rural, actuaciones como ésta, son, si cabe, aún más que una mera campaña arqueológica: son la prueba de que siguen quedando pueblos con alma y vecinos que sienten tanta querencia hacia ellos que intentan impulsar el conocimiento de su pasado para darles futuro. El movimiento es de todos, para todos, entre todos y por todos.

La Asociación, formada por personas de diversos ámbitos de Les Regueres, Llanera y Oviedo, es un ejemplo de que, cuando se quiere, cuando se ve la necesidad de sacar a la luz algo tan importante, cuando se tiene visión de futuro? ¡Todo es posible! La ilusión que une a cada uno de sus miembros lo demuestra. Van siempre a favor de la cultura porque un yacimiento de tanta importancia tiene que salir a la luz para las generaciones presentes y venideras, para dar vida nueva al concejo. Empezaron siendo 16 y ahora tienen más de 1.300 seguidores en la página de Facebook: https://www.facebook.com//Mosaico-de-La-Estaca-Las-Regueras y más de 250 embajadores, de distintos lugares de Asturias, de España, de Europa y hasta de Australia, Estados Unidos, Costa Rica, Méjico?Ahora, mediante la campaña de micromecenazgo colectivo, pretenden conseguir los fondos necesarios para seguir descubriendo esta joya del siglo II.

Como cronista de mi concejo y miembro de la asociación "Amigos de la Villa Romana de San Martín de La Estaca" me gustaría transmitir aquel sentimiento que me invadió cuando, por fin, en 2011, después de tantos años deseándolo, pude conocer el primer mosaico en el Museo Arqueológico. El mismo que sentí cuando en abril del pasado año, tuve el privilegio de contemplar "in situ", lo poco excavado del segundo. Me salieron lágrimas de emoción, de felicidad, un nudo en la garganta... Aquellos tesoros, tantos años siendo nuestros vecinos sin saberlo y poder contemplarlos tantos siglos después?¡Jamás olvidaré esos momentos!

Espero que, gracias a vuestra colaboración en la campaña de crowdfunding: https://en.goteo.org/project/excavacion-del-mosaico-de-la-estaca demos un paso adelante para descubrir por completo este segundo mosaico y que todos podáis sentir esa emoción indescriptible al contemplarlo.

Somos afortunados por tener tanta historia, hagamos que el mundo la conozca. Es responsabilidad de todos. ¡Tú puedes contribuir a ello!