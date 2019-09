"Las claves para llegar bien a la ancianidad son tres: no fumar, comer bien y moverse mucho"

Fernando Rodríguez Artalejo es un médico epidemiólogo que entre otras muchas cosas es catedrático del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. A sus 59 años es uno de los profesionales más reconocidos del país en el campo de la investigación de las causas de las enfermedades crónicas y del envejecimiento patológico. Rodríguez Artalejo es también uno de los más de 700 especialistas que se darán cita desde hoy y hasta el viernes en Oviedo para tomar parte en la XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. El evento se desarrolla en la Facultad de Medicina.

- ¿Qué se entiende por envejecimiento patológico?

-Es un proceso por el cual la gente deteriora sus capacidades funcionales, tanto físicas como psíquicas y cognitivas, de forma más rápida de lo que se debería esperar.

- ¿Y se puede llegar a ser un anciano sin perder capacidad funcional?

-Si, claro, perfectamente. Cada día hay más personas en España que llegan a edades muy avanzadas con capacidades físicas y cognitivas muy buenas.

-¿Cuáles son las claves para lograrlo?

-A grandes rasgos, tres. No fumar, comer sano y moverse mucho.

- ¿Cuál cree usted que es el límite de edad al que puede llegar hoy en día un ser humano?

-Pues no se sabe a ciencia cierta, pero se sospecha que puede rondar los 120 años. En España hay ya unos 15.000 centenarios y bastantes viven de forma autónoma.

- ¿Es cierto eso de que duran más las personas de los pueblos que las de las ciudades?

-No, no lo es. Lo que pasa es que la mayoría de las personas centenarias de hoy en día están en los pueblos, porque hace más de cien años la mayor parte de la población española estaba en los pueblos, Pero no es porque vivir en un pueblo produzca mayor longevidad.

- ¿Cree usted que en España se toma en serio la lucha contra el tabaco y el alcohol?

-Por un lado, hace falta mejorar el cumplimiento de la legislación contra el tabaco y avanzar con una nueva. Por otro, tenemos un gravísimo problema con el consumo de alcohol en general y, especialmente, entre los jóvenes.

- ¿Y qué opina usted de la obesidad?

-Pues es otro problema grave, pero frente a él se ha respondido razonablemente bien en España. Hay mucha obesidad, aproximadamente un tercio de la población adulta es obesa, pero hace unos ocho años que estas cifras no crecen, como está ocurriendo en otros países. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo.

- ¿De qué va a hablar usted en el congreso de Oviedo?

-Pues una de las cosas que voy a presentar es un estudio que refleja que el consumo de café en personas mayores se asocia a un menor riesgo de caídas. Tenemos evidencias.

- ¿Y eso tiene alguna explicación que se pueda entender en sólo unas líneas?

-Básicamente se debe a dos mecanismos. Uno es la propia cafeína, que hace que las personas estén más alerta. El otro es que el café es un compuesto muy rico en antioxidantes que tiene efectos muy beneficiosos contra la aparición de algunas enfermedades.

- ¿Y si ese consumo se da en las personas jóvenes también es beneficioso?

-Eso no lo hemos estudiado, pero cada día hay más evidencias de que el consumo de café puede formar parte de una dieta perfectamente saludable. Se asocia a menos riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes o algunos tipos de cáncer. El café tenía una imagen muy pobre desde el punto de vista de la salud, pero se está demostrando que es todo lo contrario.

- ¿Qué importancia tiene el congreso que se va a celebrar esta semana en Oviedo?

-Esta es la gran fiesta de la ciencia de la epidemiología. Epidemiólogos de todas partes nos reunimos para contar lo más reciente de nuestras investigaciones. Además, la mayoría trabajamos en conexión con la administración sanitaria, por lo que el congreso es un acelerador de la transferencia de conocimientos hacia los organismos sanitarios, que son los que llevan a cabo las mejoras de la salud.

- Usted formó parte de la comisión de seguimiento del caso de ébola que alarmó al país hace dos años, el contagio de la auxiliar de enfermería. ¿Qué recuerda de aquello?

-Es probablemente mi experiencia profesional más interesante. Fue una enorme crisis sanitaria con gran contenido mediático en la que aprendimos a reaccionar contra este tipo de situaciones.

- ¿En algún momento hubo peligro de contagio global?

-Nunca lo hubo. El problema era pequeño, pero se agravó al tener una enorme llamada mediática.