El grupo británico "Temples" presenta este sábado en Oviedo su disco "Hot Motion"

La banda de rock británica "Temples" desembarca por primera vez en Asturias el próximo sábado (día 7). Lo hará en Oviedo para dar un concierto en la Sala Estilo, dónde estarán acompañados de los sevillanos "Derby Motoreta's Burrito Kachimba". La cita servirá a James Bagshaw, Tom Walmsley y Adam Smith, integrantes de los "Temples", como carta de presentación para "Hot Motion". El disco que será el tercer trabajo de la banda tras "Volcano", que vio la luz en 2017, y "Sun Structures", su exitoso álbum debut como conjunto hace cinco años.

La banda cuenta con casi medio millón de seguidores en todo el mundo y, de momento, solo ha dejado escuchar dos de los once temas que integrarán "Hot Motion". Estas dos canciones son un single homónimo. El más reciente es "You're Either on Something". Composiciones con letras más introspectivas aún que en su último disco y, lo poco que está disponible suena más homogéneo y limpio, si cabe, que el resto de sus trabajos.

El cantante de los "Temples", James Bagshaw, que producirá el nuevo disco de la cantante española Anni B Sweet (que actuará en San Mateo), atendió a este diario desde su casa "en la campiña británica". Desde allí, el músico confirmaba esas impresiones de madurez. "Hemos conseguido un disco mucho más orgánico, aunque si va a gustar más o menos al público es algo que resulta impredecible. En estos años hemos aprendido a hacer la música que nos gusta a nosotros como grupo", afirma.

El conjunto británico anunciaba hace un tiempo en redes sociales su nuevo trabajo haciendo referencia a "la sangre, el sudor y las lágrimas" que se habían dejado en el proceso de composición y grabación del que, dicen, es su "disco favorito hasta la fecha".

El debut

El trío, que enamoró desde su debut a los amantes de la psicodelia sesentera y a muchos de aquellos con gusto por el rock más moderno, parece haber alcanzado, ahora, el equilibrio entre esas dos tendencias. Si bien habrá que esperar a septiembre para valorar el conjunto de su nuevo trabajo. En Oviedo, aunque no tocarán el nuevo disco de forma íntegra, el cantante de "Temples" adelantaba que se podrá escuchar "una buena parte de 'Hot Motion', además de los singles ya publicados". Es algo que tampoco le molesta:"Nunca he tenido problemas en tocar temas antiguos, es más, hasta me gusta". Así que seguro que los fans de los "Temples" podrán disfrutar de canciones como "Shelter Song" o "The golden Throne".

Acompañando a los integrantes del conjunto británico estarán los sevillanos de "Derby Motoreta's Burrito Kachimba". Comúnmente conocidos como "DMBK", por motivos más que obvios, el grupo, que debutó en este ejercicio con un disco con el nombre de la banda, ofrecerá el complemento perfecto para los ingleses. Música lisérgica que lleva más lejos que "Temples" las composiciones psicodélicas, lo que ellos denominan "kinkidelia". Psicodelia, sí, pero también un tanto macarra, como si fueran el reverso oscuro de otros grupos patrios como "Rufus T. Firefly". El trío -acompañado en el directo por la batería de Rens Ottink- pasará por Barcelona y Miranda de Ebro antes de llegar a Oviedo, que será la última cita de su gira española. Una experiencia que esperan "con ansia". El mismo James Bagshaw contaba: "Lo espero todo de los fans españoles, especialmente que se echaran unos bailes".

El precio de las entradas para el concierto de la Sala Estilo se pueden adquirir online y su precio es de 22 euros, más gastos de gestión.