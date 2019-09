Colloto se viene arriba

El éxito ha sido tal que la Sociedad de Festejos de Colloto ha decidido que el año que viene las fiestas durarán un día más. Además, la programación ya está prácticamente cerrada. En el escenario de Colloto estarán las mismas orquestas que este año, pero a ellas se sumará la actuación de dúo "Camela". Las fiestas empezarán el jueves y terminarán el martes. Este año comenzaron el viernes.

El presidente de la Sociedad de Festejos, Iván Suárez, estaba ayer, último día de las fiestas, más que satisfecho con las celebraciones y con la iniciativa pionera de cobrar dos euros por el acceso al prao de la romería o cinco euros por el bono para todos los días. El cálculo de personas que han accedido al prao de las fiestas no es fácil, pero sí se puede decir que días grandes como el sábado pudieron asistir a la verbena amenizada por el grupo "Tekila" unas 10.000 personas.

El viernes hubo algo menos, el domingo fue residual, poco más de 1.000 personas, y el lunes y ayer martes, con "Panorama", la entrada fue masiva. Eso no quiere decir que se pueda multiplicar la recaudación por dos euros de miles de personas, ya que los socios no pagaban entrada, y entre los que no eran socios fueron muchos los que optaron por adquirir el bono de cinco días. Además habría que restar a los que entraban al prao de la fiesta antes de las 20.30 horas, cuando se instalaban las taquillas.

Iván Suárez lo tiene claro. "La idea de cobrar fue muy buena y la gente lo asumió muy bien", aseguraba ayer por la noche. Tan seguro está de que la decisión de cobrar fue la correcta que se atreve a decir que "solo hay una forma de organizar unas fiestas de este nivel y es con dinero, y el dinero se consigue cobrando entrada". Así que recomienda a otras comisiones de festejos que sigan su estela.

Colloto se ha consolidado en los últimos años como una de las romerías con mayor aceptación en la zona central de Asturias. Tanto es así que ayer, para la actuación de la orquesta "Panorama", estaba prevista la llegada de autobuses con público de localidades como Cangas del Narcea e incluso León.