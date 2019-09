Los feriantes rechazan las condiciones para colocar las barracas en Los Prados

Los niños de Oviedo se quedarán sin barracas en San Mateo si el Ayuntamiento no modifica las condiciones que les exige a los feriantes para instalarse en el aparcamiento de Los Prados durante las fiestas. Al menos eso es lo que aseguran los representantes del gremio en Asturias, que ayer tacharon de "inasumible" el pliego de condiciones hecho público por el Consistorio. "Si no dan el brazo a torcer nos tememos que no va ha haber barracas en San Mateo. Ninguno de nosotros ha presentado la solicitud porque con estas condiciones nos resulta imposible hacerlo", afirma Alejandro Castañosa, que forma parte de la Fundación de Feriantes de Asturias (Funfeas).

El principal escollo, según explica Alejandro Castañosa, es la parcelación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. "Han dejado espacios en los que no caben la mayoría de las atracciones. Han tomado la referencia de hace nueve años, cuando las barracas eran más pequeñas y estaban menos evolucionadas. Además, nosotros somos siempre unos 40 feriantes y sólo hay 26 parcelas, la mayoría inservibles", denuncia.

Los feriantes también se quejan de la forma en la que el Ayuntamiento va a repartir esos espacios. "Nos habían dicho que iba a ser una subasta pública y esta mañana -por ayer- nos hemos enterado que es por sobre cerrado. Con una subasta pública del terreno que cada uno necesita nos habríamos arreglado, pero así ninguno vamos a presentar la solicitud", añade Castañosa. Los empresarios del sector tienen hasta el día 10 de septiembre para presentar sus ofertas.