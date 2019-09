La fiesta nacional

Qué mejor forma de "celebrar" haberse quedado sin trabajo que una fiesta de prau. Es lo que debió pensar Alberto Bernal, un joven salmantino que el pasado sábado perdió su empleo. Entró en internet y tecleó "fiestas de prau". "Me salió inmediatamente el cartel de las fiestas de Colloto y vi que tocaban las orquestas 'Panorama' y 'París de Noia'", explica. No se lo podía perder. "Tenía cuatro días libres porque empiezo en otro trabajo, así que llamé a un amigo y le dije que nos veníamos a Colloto". Los amigos no fallan y no solo se apuntó uno, David Sánchez, sino que a la aventura se sumaron otros dos, Roberto Pascual y Mario Rodríguez.

Los cuatro reconocen, botella de sidra en mano, que les gusta mucho Asturias, pero que no tenían ni idea de dónde estaba Colloto, "y mucho menos de que tuviesen unas fiestas como estas", apuntan mientras combinan una caña de cerveza con unas botellas de sidra.

La pandilla lleva desde el domingo dándolo todo en el prao de la romería, al que accedieron con el bono de 5 euros que les permitía el acceso a todas las verbenas. Su cara de cansancio ayer por la tarde, último día de fiesta, dejaba claro que lo habían pasado muy bien, pero aun así tenían ganas de más. "Hemos hablado con la comisión de fiestas porque durante el día nos aburrimos, hay muy pocas actividades", decían.

Hoy mismo, cuando despierten, cogerán el coche y volverán a Salamanca. Se llevan la experiencia de haber conocido Colloto y sus fiestas, unas de las más concurridas de Asturias. Les quedaba la última noche con una de las orquestas que les habían traído hasta Asturias, "Panorama". Estaba previsto que la formación gallega tocase ayer a partir de las doce de la noche como punto final a las fiestas. Aunque el cansancio acumulado a las ocho de la tarde hacía dudar a uno de ellos, y Mario Rodríguez confesaba, "no sé si llegaremos".

Llegarán cansado pero con ganas de seguir la fiesta. Así lo advertían, "la semana que viene son las fiestas de Salamanca". Así que entre el 7 y el 15 se verán "obligados" a continuar con la celebración, esta vez en su tierra.