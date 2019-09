La Florida celebra el inicio de las obras del instituto y velará por que no haya restrasos

Los vecinos de La Florida llevaban más de una década solicitando un instituto para el barrio y están encantados con el inicio de las obras del nuevo equipamiento, pero los antecedentes de un proyecto que ha estado marcado por los obstáculos durante mucho tiempo les impiden echar las campanas al vuelo. "Evidentemente es una buena noticia que empiecen los trabajos, aunque sea con mucho retraso, pero estaremos vigilantes para que esta vez se cumplan los plazos establecidos. Lo único que pedimos es que esto ya no pare porque hemos tenido malas experiencias y las administraciones nos han jugado malas pasada", explica Diego Santiago González, portavoz de la plataforma que se creó en su día para exigir el instituto. Este colectivo salió a la calle en varias ocasiones para pedir el equipamiento y volverá a hacerlo "si no se cumplen los plazos de apertura".

Según los cálculos que maneja la consejería de Educación, el instituto de La Florida, que también dará servicio a otros barrios del oeste de la ciudad, estará terminado en la primavera del año 2021. "Los trabajos que comenzaron esta mañana tienen un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de adjudicación de 6.226.754 euros. "No es sólo construir el edificio. Eso está muy bien y es lo principal, pero también hay que dotarlo de equipamientos y ese es un contrato que tiene que licitarse por otro lado y que aún no se ha empezado a gestionar", señala el portavoz de la plataforma. "Nuestros niños necesitan el instituto y no podemos perder ni un curso más de lo establecido", añade Diego Santiago González.

El nuevo centro educativo que se va a poner en marcha en La Florida albergará dieciocho unidades, de las que doce serán aulas de Educación Secundaria y seis de Bachillerato, además de una pista deportiva.

El equipamiento ha sido diseñado por el arquitecto Eduardo Fernández bajo las premisas de la modernidad. Según la propia consejería de Educación, el equipamiento será construido con materiales "de las máximas calidades", contará con certificación energética "con calificación de triple A", será un edificio sostenible "con certificación verde" y estará dotado "con nuevos y distintos espacios pensados para la implantación de nuevas metodologías de aprendizaje". El nuevo instituto será un edificio "ajustado a un modelo arquitectónico y pedagógico innovador".