Reproche general del Pleno de Oviedo a "las mentiras" de López sobre La Vega

"Mentira", "tomadura de pelo", "ocultación", "fraude", "pantomima electoral", "paripé" o "propaganda partidista". Las gestiones llevadas a cabo por Wenceslao López (PSOE) como alcalde de Oviedo durante el anterior mandato para la reversión al municipio de los terrenos de La Vega merecieron ayer el reproche general del Pleno. Tanto Gerardo Antuña, por parte del nuevo gobierno integrado por el PP y Ciudadanos (Cs), como las portavoces de los opositores Somos y Vox, Ana Taboada y Cristina Coto, respectivamente, acusaron al socialista de ser el responsable de que el único compromiso suscrito con Defensa en esta negociación sea un protocolo, fechado el 5 de abril, al que los técnicos municipales no ven más valor que una declaración de intenciones. Además, también le afearon la "ocultación" de documentos, como el desvelado la semana pasada por LA NUEVA ESPAÑA, en el que el Ministerio valora los terrenos en 44,4 millones de euros, así como el haber "engañado" a la ciudadanía sacando pecho por unos avances que no serían tales.

Wenceslao López asumió en primera persona su "defensa" ante la catarata de invectivas del resto de portavoces municipales. Para el exalcalde, visiblemente alterado en algunas fases del bronco debate sobre La Vega, hay una campaña en su contra. Así, acusó a sus antiguos socios de Somos y al PP de haberse conchabado para "cuestionar y desprestigiar" sus gestiones ante Defensa. López sostuvo que, bajo su mandato, se dieron pasos decisivos para que el Ayuntamiento esté en condiciones de cerrar el acuerdo definitivo por los terrenos a un "precio muy interesante". Por lo demás, el socialista insistió en que no ocultó documentación al resto de concejales y que el precio de 44 millones de La Vega que figura en el documento de Defensa se basa en una valoración catastral errónea, calculada en función de la vivienda en la zona y no por su uso industrial. López acusó al PP de no hacer nada por recuperar la parcela y emplazó a su sucesor, Alfredo Canteli, a reunirse cuanto antes con el Ministerio para retomar la negociación.

El actual Alcalde no aclaró su hoja de ruta sobre La Vega, aunque dejó claro -tras advertir de que notaba "excesivamente nervioso" a Wenceslao López- que su equipo de gobierno "va a luchar a muerte por los terrenos".