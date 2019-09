"Indomable" mantiene su leyenda en Oviedo

Su nombre le viene al pelo. "Indomable", el caballo más bravo de Asturias, volvió a demostrar ayer en Oviedo que su leyenda está fundamentada. El asturcón al que nadie ha podido montar, el animal que lleva nueve años derribando jinetes en la tradicional Fiesta del Sueve, volvió a salirse con la suya durante la exhibición de monta y marcaje de potros que se celebró en el Centro Asturiano, una cita que cumplió ayer la mayoría de edad -fue la edición número dieciocho del evento- y que fue uno de los actos más seguidos por los asistentes. A la hora en la que tuvo lugar la cita, las instalaciones estaban repletas y había colas de coches a la entrada del recinto tratando de hacerse un hueco para aparcar.

Hubo tres jinetes que intentaron subirse a lomos de "Indomable", aunque todos acabaron por los suelos. El único que estuvo a punto de lograrlo fue Pablo Mon, del pueblo colungués de Libardón, pero el caballo se deshizo de él nada más notar su peso sobre la grupa. Y es que "Indomable" no hace caso a las caricias e intimida a los aspirantes alzando las patas delanteras ante el mínimo acercamiento. "Es muy bonito, pero muy bravo. Es normal que no se deje montar porque son caballos que viven en libertad y no están acostumbrados", explica Lidia Martínez, que tiene once años y previamente había escuchado con atención las explicaciones de los componentes de la Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve, que son los encargados de organizar cada año el evento que se celebra en el Centro Asturiano.

Antes de la exhibición de bravura de "Indomable" se procedió a marcar a cuatro de los potros que ayer llegaron a Oviedo desde la sierra del Sueve. Se hizo con pintura y no a fuego, como ocurría años atrás. "Creo que es una buena iniciativa para no hacerles daño a los animales. Hoy en día existen técnicas que son igual de válidas que el fuego y creo que el cambio ha sido para mejor", señala Luis Antonio Menéndez, un veterano que no se pierde ningún año la exhibición que tuvo lugar ayer. Entre las personas que se encargaron de marcar a los potros estuvieron el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Juan Jesús Herranz Yubero; el pregonero de las fiestas del Centro Asturiano y presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña, y la reina y las damas de honor de las celebraciones.

El presidente de la Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve, Manuel Roza, aprovechó para explicar que la especie, que en su momento estuvo en peligro de extinción, goza de buena salud. "La raza está completamente recuperada. Actualmente tenemos unos 2.700 ejemplares repartidos por toda España", explicaba poco antes del inicio del evento en las instalaciones del Centro Asturiano.