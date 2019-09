Beatriz Chacón, estudiante que superó un cáncer, reina de las fiestas de San Mateo

La joven estudiante Beatriz Chacón González, que aprobó la prueba de acceso a la universidad, EBAU, tras superar un cáncer, será la reina de las fiestas de San Mateo que comienzan a finales de la próxima semana. Su nombre, que ya figuraba estos días como posible candidata al nombramiento honorífico, se ha confirmado definitivamente. Con la elección, se ha querido premiar el esfuerzo y el espíritu de superación de la joven.

Junto a la reina, la concejalía de Festejos nombrará, además, a dos damas de honor: Laura María Solís, integrante del Club Bádminton Oviedo, proclamada campeona de España sub diecisiete en su disciplina, y Mara González Villa, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), vecina de Loriana, en la zona rural ovetense, que forma parte del grupo folclórico de la localidad desde que tenía cuatro años.

Estudiante en el instituto de La Corredoria, Beatriz Chacón fue diagnosticada en 2018 de un linfoma de Hodgkin por el que tuvo que someterse a un duro tratamiento que la mantuvo fuera del instituto el pasado curso entre los meses de septiembre y marzo. A pesar de ello, y contra la propuesta que le hicieron de hacer segundo de bachillerato en dos años -un ritmo que a priori parecía más apropiado a las dificultades que implicaba hacer frente a una enfermedad tan dura- le echó ganas y mantuvo su firme propósito de acabar el curso como el resto del alumnado, y presentarse a la prueba de acceso a la universidad. Su intención ha sido desde un principio estudiar Magisterio.

Recibió 56 sesiones de quimitoterapia, que no fueron obstáculo para su voluntad de estudiar. Y finalmente superó la prueba de selectividad y, lo más importante, superó también el cáncer.

Una vez que conoció la noticia, Beatriz Chacón se mostró "muy contenta" por un nombramiento que, asegura, está "disfrutando muchísimo".

Además, se mostró satisfecha de servir a un modelo nuevo de reina de las fiestas: "Esto no es como antes, no se me escogió por mi belleza -más allá de si la tengo o no- si no por el tipo de personalidad que tengo y mi historia", aseguró.

Es, asimismo, una forma de "dar ejemplo de mi superación, que la gente que caiga en esta enfermedad vea que hay una salida". La joven había confesado a LA NUEVA ESPAÑA que llegó a estudiar aun estando presa de graves dolores y de los efectos de la quimioterapia. Esta capacidad de esfuerzo, y este empuje por encima de las dificultades han sido muy valoradas a la hora de decantarse por la joven.

El equipo de gobierno municipal había venido insistiendo estos días, contra las críticas vertidas por grupos feministas y por los partidos de la oposición, en que el nombramiento de la reina de las fiestas y las damas de honor de San Mateo, obedecía a los méritos de las jóvenes y no a otras razones más criticables que supuestamente dejarían a las mujeres en mal lugar. El perfil de las tres mujeres elegidas para las fiestas de este año parece confirmar esta tesis. La figura de la Reina de las Fiestas había sido suprimida por el anterior gobierno por considerarla machista.

No cabe duda de que las mujeres serán las grandes protagonistas de los actos protocolarios de la fiesta de San Mateo. Porque el viernes 13 de septiembre tendrá lugar el comienzo del programa con el pregón de la profesora de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura, y tras la lectura será el momento del chupinazo, el pistoletazo oficial de la celebración que se encargará de disparar otra mujer, Carmen López, que ha tenido el mérito de ser la primera surfista ciega de España en participar en el Campeonato Mundial de surf adaptado de La Jolla, en California (Estados Unidos).

Allí acudió el pasado mes de abril con su entrenador Lucas García, y si el mérito de participar ya era suficiente, la deportista aún sumó el de ganar la medalla de bronce del campeonato. Ahora, su intención es competir en los Juegos Paralímpicos 2024 de París.

La presentación oficial de la reina y las damas de honor se hará hoy junto con la del programa completo de las fiestas de San Mateo, unas fiestas con un marcado protagonismo femenino en el que vuelve para quedarse la figura de la reina de las fiestas y las damas de honor. aunque con unos tintes distintos.