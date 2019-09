Canteli dice que le da "vergüenza" mirar el estado del quiosco de la música del Bombé

El Alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, siente "vergüenza" cada vez que mira hacia el quiosco de la música del Paseo del Bombé. El regidor, que esta mañana estuvo en el Campo San Francisco en un par de actos públicos, sostiene que se pone "de mal humor" sólo de pensar que el equipamiento, "todo un emblema de la ciudad", sigue avanzando en su deterioro y a la espera de unas obras de rehabilitación que llevan paradas cuatro años y medio. "Que llegue San Mateo y los ciudadanos tengan que aguantar que el quiosco esté como está es una vergüenza", insiste el Alcalde.

Alfredo Canteli asegura que retomar los trabajos de restauración del quiosco es una de sus prioridades. "Primero tenemos que resolver unos trámites que quedan pendientes con Patrimonio y después volver a licitar las obras, pero espero que a principios del próximo año pueda estar todo solucionado para que el quiosco vuelva a lucir como se merece", asegura. "No quiero culpar a nadie porque no es mi estilo, pero está claro que el anterior gobierno municipal estuvo al mando durante cuatro años y que las obras están sin hacer", señala haciendo referencia al tripartito que conformaban PSOE, IU y Somos.

El Alcalde de Oviedo considera que el quiosco de la música no es el único problema que ha heredado del tripartito. "Yo siempre he dicho que dí el paso de presentarme al cargo porque Oviedo no podía estar como estaba. El quiosco de la música es un desastre como los muchos que hay en la ciudad. Por poner un ejemplo, llevábamos cuatro años hablando de los terrenos de la fábrica de La Vega y en el último Pleno nos hemos dado cuenta que se les mintió a los ovetenses".

Alfredo Canteli también se refirió a la Fábrica de Gas. "También nos dijeron que estaba comprada y es mentira. Hay una declaración de intenciones, pero todavía está sin descontaminar. Nosotros sí que vamos a acelerar las cosas para poder tenerla", subraya.