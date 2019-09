"Esperamos que Oviedo se involucre, disfrute y se eche unos bailes en nuestro show"

Entre gira y gira el cantante James Bagshaw, líder de "Temples" pasea por los verdes campos de Inglaterra donde tiene una casa apartada de los núcleos urbanos. Allí se aísla para escribir y componer y es desde donde atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de poner rumbo a nuestro país para la pequeña gira española que le llevará desde Barcelona hasta la Sala Estilo de Oviedo donde actuará mañana para presentar su nuevo disco -o, por lo menos, una parte del mismo-. Los "Temples", que suman casi medio millón de oyentes mensuales en la plataforma de reproducción online Spotify, aterrizan por primera vez en Asturias, donde estarán acompañados del grupo sevillano "Derby's Motoretas Kachimba". Una combinación explosiva de actuaciones de rock psicodélico.

- De su nuevo disco solo han dejado ver dos nuevos trabajos, "Hot Motion" y "You're Either on Something", ¿irá el resto del disco en la misma línea?

-Los dos singles que hemos publicado tienen una lírica más relacionada con la ansiedad, más profunda y quizás más oscura que en los discos anteriores, pero que es cierto que estas canciones tienen una melodía más alegre. Pero en el resto de temas que componen el disco, aunque será bastante orgánico, habrá altibajos, destellos de luz y partes más oscuras.

- Unir una letra oscura con una melodía alegre parece una decisión poco habitual.

-Se podría decir que las letras simplemente vinieron a mí y la melodía que se me ocurría para acompañarlas no podía ser sino alegre. Creo que, al final, esas canciones y especialmente "Hot Motion", representa muy bien a una sociedad presa de la ansiedad y, aún así, ansiosa también por disfrutar sin pensar mucho en las consecuencias.

- Algo que se ha dicho mucho de ustedes es que añaden cierto misticismo a las letras ¿Es algo que han llevado más lejos en este disco?

-Sí, definitivamente. También es verdad que algunas de las letras son más accesibles, pero nos gusta mantener una parte de misterio en lo que hacemos, explorar la profundidad de las letras. Y en este tiempo más aún, porque con toda la exposición online y en redes todo parece demasiado directo, demasiado sencillo. Así que está bien hacer letras que no sean como novelas, sino como poesía; algo más crípticas y profundas.

- En esta gira presentan disco, ¿podrán escucharse todos los temas mañana en Oviedo?

-No, no tocaremos el disco entero hasta que salga, pero sí que tocaremos algún tema inédito.

- ¿Cuál de las nuevas es la que más están disfrutando en el directo?

-Es difícil responder a eso, aunque "Hot Motion" es verdaderamente divertida de tocar, es casi como un reto diario, no es nada fácil de tocar. "You're Either on Something" tampoco está mal para tocarla, tiene un tempo más lento y disfrutamos bastante tocándola.

- Han dicho que se han dejado sangre, sudor y lágrimas grabando este disco, ¿tan duro ha sido?

-Realmente no ha sido duro, aunque nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas se encuentren en este disco que es nuestro favorito hasta ahora. Ha sido más orgánico de hacer, ha habido menos labores de producción, en definitiva, ha sido un proceso creativo mucho más puro.

- ¿De dónde vine la inspiración para este disco?

-La respuesta a esa pregunta es completamente imposible de dar.

- Pues cuénteme que es lo que escuchaban los "Temples" mientras preparaba el disco?

-Yo no escucho música cuando escribo, así que no hay verdaderas inspiraciones. Esa es una de las cosas por las que tienes que pasar para crear algo de verdad, tienes que buscar los nuevos sonidos, sí, pero a veces vienen a ti sin ni siquiera buscarlos.

- Se dice que no son buenos tiempos para el rock. Sobre ese tema se pronunció Noel Galagher diciendo que era una injusticia que los "Temples" no sonasen en la radio, ¿qué opinan sobre eso?

-Las guitarras siempre van a estar ahí, aunque ahora estemos pasando por una etapa (en la que ya llevamos unos años) en la que las radios, especialmente las comerciales, no ofrecen verdaderas oportunidades al rock y a la música basada en las guitarras.

- Entre este disco y "Volcano" han pasado unos años, ¿qué han aprendido en ese tiempo?

-Quizá lo más importante que hemos aprendido es a ser egoístas con nuestra música. Hacerla para nosotros, no pensar en nadie escuchando lo que estamos grabando o escribiendo, creo que es la mejor manera de hacer música. Sin pensar en lo que el público va a pensar de la canción que tienes entre manos.

- Van a tocar en Barcelona, Miranda de Ebro y Oviedo, ¿qué esperan de esa pequeña gira española?

-Esperamos que se echen unos bailes (risas). Nos encantan nuestros fans españoles y en España siempre hemos dado buenos conciertos y tenido buenas sensaciones, pero no lo sé. Puede pasar cualquier cosa cuando tienes una multitud enfrente. Esperemos que el público se involucre y disfrute de los shows.

- Han dicho que este es su disco favorito hasta la fecha, ¿esperan batir la popularidad de "Shelter Song"?

-Nunca lo sabes, es difícil de aventurar algo así, no es algo que decidamos nosotros. En este disco hay canciones que podrían hacerlo, pero depende de quién lo escuche y de muchos otros factores. Si "Shelter Song" saliera mañana dudo mucho que tuviera el éxito que tuvo en 2014, las cosas son muy diferentes ahora, especialmente por el tamaño de las plataformas online, que han cambiado el negocio.

- Fue su primera canción, es curioso cómo tantas veces la primera canción de un grupo se convierte en la más popular o en una de las más populares de ese artista?

-La primera canción que sacas te define en cierta forma, nadie ha dicho nunca nada de ti. En nuestro caso, "Shelter Song" no es nuestra canción más popular en todos los lugares del mundo, pero sí en la mayoría. No sé, creo que a casi todos nos pasa, incluso a mí por ejemplo con "The Strokes", yo de verdad creo que sus mejores trabajos pueden estar en su primer álbum, hay canciones en ese disco en la que te dices 'es imposible que hagan algo mejor que eso', en realidad es el fan el que se define en cierta medida por los primeros trabajos de las bandas que le gustan. Aún así a mí no me molesta tocar canciones antiguas, si no fuera por las canciones antiguas no podría hacer las nuevas, estaría trabajando en un supermercado o algo así.