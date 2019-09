La República Dominicana prepara la Davis en Oviedo

Dos nombres destacan entre los jugadores de la Ontier Cup que se disputa en las pistas del Real Club de Tenis de Oviedo. Se trata de los dos primeros cabezas de serie, los dominicanos José Hernández Fernández y Roberto Cid. Los dos forman parte del equipo de Copa Davis de su país, que se enfrentará la próxima semana a Uruguay. "Es un gran desafío, ellos tienen un buen equipo, pero nos preparamos para dar la batalla", comentaba ayer Cid antes de su partido.

Los dos elogiaron el alto nivel del torneo ovetense. "Es un Futures 25.000 (cantidad de dólares a repartir en premios), pero hay bastantes jugadores de Challenger (la categoría superior) y eso lo hace difícil", admite Hernández, primer favorito del torneo. El contacto con la ciudad es también un punto a favor. "Estoy disfrutando de Oviedo, he salido un poco y me he encontrado una ciudad espectacular, muy linda". José Hernández es un amante de España. "Cada rincón, cada pueblo, tiene su magia y Asturias me ha encantado". Con una especial mención a la cocina: "la fabada es espectacular". Menos suerte ha tenido Cid. "Llegué tarde y estoy jugando muchos partidos, no pude salir mucho".

En el club de la calle General Zubillaga, los jugadores han encontrado "muy buenas instalaciones". Hernández lo califica como "un club lindo, pequeño, íntimo" y destaca que "el personal es muy hospitalario". Un lugar perfecto para organizar una competición importante: "A pesar de que sea un torneo chico, tiene todas las capacidades para cualquier tipo de evento". Por ello, tiene claro que le encantaría repetir participación en la Ontier Cup. Como Cid, que lo haría "ciento por ciento", seguro. "Es la primera vez que vengo, las canchas son muy buenas, tienen un gran torneo aquí".