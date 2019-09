Golpes con efecto en el Paseo del Bombé

Por segundo año consecutivo, los niños del Club de Tenis de Oviedo volvieron a salir a la calle con sus raquetas para promocionar su deporte y animar a otros jóvenes para que lo practiquen. El paseo del Bombé se convirtió en una pista improvisada en la que casi un centenar de jugadores se pasaron la mañana peloteando al aire libre. La iniciativa, que ya fue un éxito el año pasado, forma parte de las actividades organizadas en torno a la Ontier Cup, el torneo internacional de tenis que se está disputando esta semana en el club de la calle General Zubillaga. "Nuestra intención es sacar el tenis a la calle para que todo el mundo vea lo bonito que es este deporte y todo lo que les aporta a los chavales. También queremos que se sepa que en Oviedo se está jugando un torneo internacional -por la Ontier Cup- de los más antiguos de España", explica Luisma Cabrero, entrenador de la escuela del Club de Tenis de Oviedo y uno de los organizadores de la actividad de ayer.

Los primeros en coger las raquetas fueron los niños que están haciendo de recogepelotas en la Ontier Cup, jóvenes promesas de varios clubes. Pero la actividad no estaba cerrada a nadie y a lo largo de la mañana fueron muchos los pequeños que se pasaron por el Campo San Francisco para sumarse a la iniciativa. "Eso es lo que buscamos. Queremos que los niños se inicien en el tenis y que se aficionen a la raqueta. Antes había la creencia de que el tenis era un deporte elitista, pero hoy en día todo el mundo puede practicarlo de una forma económica. No hace falta pertenecer a ningún club para hacerlo, hay pistas municipales que son perfectas para iniciarse", añade Cabrero.

Los partidos de "street tenis" -tenis en la calle- se sucedieron hasta la una y media de la tarde, cuando se dio por finalizado el evento. "Yo ya estuve aquí el año pasado y siempre nos lo pasamos muy bien. Estamos acostumbrados a jugar en pistas normales y jugar en el Campo San Francisco delante de la gente es una pasada", asegura Pablo Fariza, un tenista de diez años que ayer estuvo en el Bombé. María Rodríguez, una niña de Oviedo que nunca había cogido una raqueta, se lo pensó un poco antes de atreverse a participar, pero al final lo hizo. "No le he dado a muchas bolas, pero me ha encantado y creo que voy a intentar mejorar", sostiene.

Más información en pág. 73