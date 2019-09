Taboada: "El bipartito está ofreciendo ampliaciones de jornada a las educadoras infantiles sin saber si es legal"

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, asegura que el gobierno municipal "está ofreciendo a las educadoras infantiles ampliaciones de jornada sin saber si es legal". La exvicealcaldesa recela de la legalidad de la fórmula que aplica el gobierno local para paliar las bajas de más de una veintena de trabajadoras a las que no han renovado el contrato, al considerar los servicios jurídicos municipales que esa costumbre, arraigada desde hace años, estaba fuera de la ley.

Según Somos Oviedo, el pasado miércoles la Concejalía de Educación requirió un informe a abogacía consistorial sobre la legalidad de esta fórmula, que aún no ha sido contestado. "A pesar de ello, el bipartito ha distribuido entre el personal de las escuelas un formulario para que las interesadas en ampliar la jornada rellenen la solicitud. Les da de plazo hasta el 10 de septiembre, es decir, el primer día hábil tras el puente", afirma el partido en un comunicado.

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha llamado la atención sobre esta "inusual e incompetente" manera de proceder del bipartito. "Despiden a más de una veintena de trabajadoras porque dicen que sus contratos no son legales y para parchear, que no arreglar, la situación ofrecen una fórmula que de antemano no saben si es legal. Es una chapuza tras otra y una total falta de respeto a los servicios públicos, las trabajadoras y la ciudadanía", ha denunciado.

Taboada también ha puesto el acento en el hecho de que el bipartito reconoce en el mismo escrito de petición del informe que la prestación del servicio, en las circunstancias actuales, no está garantizada.