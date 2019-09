El Centro Asturiano coge fuerza con el bollo

No hay mejor manera de coger fuerzas para afrontar una fiesta que zamparse un bollo de chorizo rodeado de amigos Çy familiares. Por eso ayer se repartieron más de 13.000 en el Centro Asturiano de Oviedo, para que los socios y sus invitados pudiesen hacer frente a la jornada y prepararse para la de hoy, que será el día grande de las celebraciones en honor a Nuestra Señora de Covadonga. "Tenemos muy buen tiempo y eso ha traído consigo una buena afluencia. El día de hoy -por ayer- es una fecha señalada en esta casa porque nos permite juntarnos para disfrutar de una comida al aire libre con todos los nuestros", explica el presidente del Centro Asturiano, José Manuel Granda, el hombre que sustituyó al actual Alcalde, Alfredo Canteli, al frente de la entidad.

Aunque los bollos preñaos son el motor de la fiesta, en las mesas de los que se quedaron a comer en el Centro Asturiano no faltaron todo tipo de viandas, desde empanada y embutidos hasta los pasteles y los licores para bajar la comida. Los componentes de la peña del Oviedo femenino "El Punteru", por ejemplo, no pasaron hambre. "Venimos todos los años y cada uno trae algo para acompañar al bollo, ya nos encargamos de que no falte de nada. La verdad es que hace un día muy bonito para disfrutar de las instalaciones y para estar con los amigos", señala Adriana Roiz. Claudio Fernández, que compartió mesa con ella y con un nutrido grupo de comensales, también disfrutó mucho ayer en el Centro Asturiano. "No soy socio, pero he venido de invitado y estoy encantado. El clima es perfecto y la compañía todavía mejor", afirma.

Pablo González también estuvo ayer en las instalaciones del Naranco con sus amigos. "Nos gusta todos los años que podemos. Somos socios hace mucho tiempo y este es uno de los días para disfrutar", señala. Juan Luis Cueva, que estaba en la misma mesa, también es de la misma opinión. "El bollo está muy bien, pero es una disculpa para juntarnos y pasarlo bien durante todo el día", afirma.

No en vano, después de la comida hubo todo tipo de actividades en el Centro Asturiano, entre otras cosas un concierto coral de habaneras y una verbena amenizada por el "Trío Folixa" y "Anacaonda". Para hoy está prevista la tradicional procesión, una misa, la entrega de las medallas a los socios más antiguos y un espectáculo de fuegos artificiales, entre otras cosas.