Las educadoras despedidas anuncian protestas para recuperar sus empleos

Las veintiún educadoras de las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil (hasta tres años) de Oviedo cuyo contrato no se ha renovado han anunciado que iniciarán movilizaciones para luchar por sus puestos de trabajo. Las trabajadoras se reunieron recientemente con representantes del equipo de gobierno municipal, que les aseguraron que el problema se resolvería, pero ellas temen que, a la hora de la verdad, no se las readmita. Las educadoras se contrataban desde hace casi dos décadas con una fórmula que el nuevo equipo de gobierno decidió descartar basándose en un informe jurídico que advertía de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha propuesto la ampliación de jornada de algunas de las trabajadoras que han conservado su puesto con el objeto de garantizar el servicio en los centros.

"Vamos a estar ahí, no vamos a parar, para que no se olviden de nosotras; en el momento que se olviden nos dan una patada como la que ya nos dieron", asegura una de las afectadas, Jessica Briones, que critica, además, la forma en que se prescindió de ellas: "Sin avisar al comité de empresa, sin dar carta de preaviso, y yendo a trabajar un día que no teníamos que estar en el trabajo; para muchas fue un shock".

Para evitar ese olvido, comenzarán por manifestarse en la plaza del Ayuntamiento a la hora del próximo Pleno municipal, y tienen previsto hacer nuevas convocatorias y publicar varios comunicados para mantener viva su reivindicación.

Las trabajadoras han solicitado una cita con representantes de la Consejería de Educación, para recabar su apoyo, teniendo en cuenta que la educación infantil de primer ciclo es algo que defiende el Principado. Además, aseguran que se trata de un problema que no es exclusivo de Oviedo. "Esto es a nivel regional, y aunque hay casos en otros ayuntamientos, nadie echó a nadie, solo Oviedo".

La plantilla teme que el fin último del equipo de gobierno sea privatizar. Y en cualquier caso, critican que se hayan dado tres pasos desacertados: "el primero, enfrentarnos a las familias con el tema del calendario".

El segundo, "enfrentarnos entre nosotras, dando unas jornadas completas a gente que no tenía derecho y despidiendo a otras; eso es un caramelo envenenado". Finalmente, el tercer paso que las educadoras infantiles denuncian fue "hacer unos contratos bajándonos la calidad y precarizando el servicio, porque después dicen que no van a contratar a nadie".

Las educadoras están convencidas de que el servicio va a empeorar "Con el actual personal ya no te vas a arreglar, porque muchos alumnos son bebés a los que no puedes dejar y tienes que atender. Y dos manos no dan para más, no somos pulpos", concluyen.