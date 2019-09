"El gobierno ofrece una fórmula sin saber si es legal", denuncia Taboada

La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha asegurado que el equipo de gobierno "está ofreciendo ampliaciones de jornada a las educadoras infantiles que trabajan a media jornada sin saber si está fórmula es legal". La edil señala que la concejalía de Educación requirió un informe a la abogacía consistorial sobre la legalidad de esta fórmula, que aún no ha sido contestado, y a pesar de ello el gobierno "ha distribuido entre el personal de las escuelas un formulario para que las interesadas en ampliar la jornada rellenen la solicitud", y les da plazo hasta el 10 de septiembre, primer día hábil tras el puente.

Taboada sostiene que la petición del informe es "muy clara en cuanto a las dudas que tiene el bipartito respecto a la legalidad de esta fórmula".

La portavoz de Somos subrayó la contradicción que hay tras las últimas decisiones. "Despiden a más de una veintena de trabajadoras porque dicen que sus contratos no son legales y para parchear, que no arreglar, la situación ofrecen una fórmula que de antemano no saben si es legal. Es una chapuza tras otra y una total falta de respeto a los servicios públicos, las trabajadoras y la ciudadanía".