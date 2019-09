La asociación de fabricantes defiende la salubridad de los zumos envasados

La Asociación Española de Fabricantes de Zumos, Asozumos, ha defendido que los zumos envasados naturales son saludables, contra lo afirmado por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Jesús Vioque.

En una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Vioque señalaba que algunos zumos "son agua con tres cucharadas de azúcar y colorantes y sabores que imitan a la fruta". Manuel Chico, Máster en Alimentación y Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, dijo en cambio que "la legislación europea no permite la adición de azúcares, colorantes, o saborizantes a los zumos", y que los productos que reúnen estas características son las bebidas refrescantes. Por tanto, "no confundir los términos para no achacar a los zumos de fruta una fama negativa que no se ajusta a la realidad".