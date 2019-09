Canteli dice que San Mateo será "digno" aunque el tripartito "no dejó nada hecho"

Canteli dice que San Mateo será "digno" aunque el tripartito "no dejó nada hecho"

El Alcalde de Oviedo asegura que las fiestas de San Mateo serán "muy dignas" a pesar de que al llegar al Ayuntamiento se encontró con que el anterior equipo de Gobierno "no dejó nada hecho" con respecto a las fiestas. "Había mucho hablado, pero nada cerrado. Gracias a un esfuerzo impresionante realizado por los funcionarios y por las concejalías de Cultura y Festejos vamos a poder tener unas fiestas muy dignas", afirmó ayer el regidor durante una visita a las fiestas del Centro Asturiano.

El popular Alfredo Canteli sostiene que su equipo no ha tenido tiempo para organizar grandes conciertos y que resultó imposible conseguir espectáculos con más caché que los que figuran en el programa, pero defiende que esas carencias se van a suplir con otras mejoras. "Hemos conseguido que las barracas vuelvan a Oviedo después de una ausencia de nueve años porque eso fue una apuesta personal del Alcalde. Además, las fiestas de este año van a estar en el Antiguo, en la Losa y en la zona de Los Prados. Espero que la gente disfrute, que se lo pasen bien y que vean que el cambio llega a San Mateo. Tengo muy claro que poco a poco vamos a seguir avanzando", explica.

El Alcalde de Oviedo insiste en que se ha hecho todo lo posible en función de las circunstancias. "Con el tiempo que tuvimos hemos conseguido salvar las fiestas y un programa muy atractivo. Estoy muy ilusionado, la gente está trabajando muy bien y se nota que somos un equipo muy compacto junto con Ciudadanos. A mí no me gusta ni utilizar el término 'ellos', somos un equipo de Gobierno y punto", subraya Canteli. "Estoy con fuerza y con muchas ganas de conseguir que Oviedo cambie. Trabajo desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche para conseguirlo y así seguiré porque me encuentro muy a gusto y muy feliz", añade el Alcalde.

El inicio de San Mateo está ya a la vuelta de la esquina y por eso el Ayuntamiento comenzará esta misma mañana a instalar el escenario para los conciertos que se van a celebrar en La Losa, para los que ya hay horarios establecidos. La concejal delegada del área de Festejos, Covadonga Díaz, subrayó ayer que ninguna de las actuaciones terminará más tarde de las doce y media de la noche para no molestar a los vecinos del entorno. "Dijimos desde un primer momento que respetaríamos esos horarios y así será. Lo que hicimos fue programar a partir de las nueve los días que hay dos conciertos y empezar a las ocho los que hay tres. Los conciertos acabarán entre las doce y las doce y diez, excepto el día 21, que es sábado, que se terminará a las doce y media", explica Covadonga Díaz.

La concejala de Festejos asegura además que el Ayuntamiento va a poner en marcha un protocolo especial para que la gente evacúe la zona cuanto antes y evitar así que las molestias para los vecinos se prolonguen. "Habrá un dispositivo de seguridad de la Policía Local y otro privado para que no se hagan botellones en la zona cuando terminen los conciertos", dice Díaz.