El Oviedo Rock contará con 18 bandas participantes y doce grupos invitados

Un total de dieciocho grupos y solistas participarán este año en el Concurso de rock "Ciudad de Oviedo", que se celebra durante las fiestas de San Mateo en la plaza Feijoo. Los conciertos comenzarán el 13 de septiembre y se prolongarán hasta el sábado 21, cuando tendrá lugar la final del concurso.

Las bandas y solistas participantes son: Lura García, "Malatesta", "This is Katana", "Atío", Fernández, "Plastic Soul", "Sonámbulos", "Macavera", "Gente Terrible", "Gusano", "Last Titans", "Ukelele Joe & His Hula Shakers", "Amazing Relámpago", "Jeremías el Bauíno", "Unexpectance", "Kuarteria", "Nicotine Bubblegum" y "Soundcrush". El sábado 21 de septiembre tocarán los tres finalistas.

La plaza Feijoo, donde se celebra el concurso, tendrá también una programación de grupos invitados. Los participantes en el concurso tocarán entre las 22.30 horas y las 00.15 horas. A las 00.30 horas comenzarán las actuaciones de los grupos invitados. El viernes 13 de septiembre, día de inicio de las fiestas, tocará "Saratoga". Al día siguiente, el sábado, sonará el pop-rock psicodélico de "Los Estanques".

El domingo 15 de septiembre no habrá concurso y se celebrará una tarde de hip-hop. Pensando en el público joven, seguidores de este tipo de música, lo más probable es que al día siguiente tengan clase y se han modificado los horarios de este día. Así, a partir de las 18.30 horas se celebrará un minifestival con "Guaja D", "Machete en Boca" y "Blake".

El lunes también será jornada de descanso, y a las 22.30 horas tocarán los ganadores del concurso del año pasado, "Los Sultanes de la Galaxia".

El martes tocará "Pauline en la Playa"; el miércoles se subirá al escenario "The Cynics"; el jueves tocará "Soldier", el viernes lo harán "Los Vinagres" y el sábado o después de la final estará en Feijoo Ángel Stanich.