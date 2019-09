El Ayuntamiento se niega a indemnizar a los comercios obligados a cerrar tras el incendio de Uría

El Ayuntamiento de Oviedo y la aseguradora que lo representa se niegan a indemnizar a los comercios y despachos profesionales que reclaman una compensación económica por los días que estuvieron cerrados a consecuencia de las medidas de seguridad que se tomaron a raíz del incendio ocurrido en el número 58 de la calle Uría el 7 de abril de 2016. "La adopción de un perímetro de seguridad es una obligación para preservar vidas y bienes, incluso los del demandante", dijo el letrado municipal Justo de Diego durante la sesión celebrada en el Juzgado contencioso número 4 de Oviedo. En el suceso, que también afectó al edificio situado en el número 25 de Melquiades Álvarez, perdió la vida el bombero Eloy Palacio y. El de esta mañana fue el primero de los juicios contenciosos -hay una veintena de pleitos planteados al respecto—que han interpuesto los afectados.

En el caso de hoy, el propietario de la tienda Casa, situada frente al edificio de Melquiades Álvarez, concretamente en el número 20, reclama 14.000 euros por las pérdidas ocasionadas durante los nueve días de cierre. El letrado que defiende sus intereses, Fernando Barutell, ha demandado al Ayuntamiento porque considera que su gestión del incendio no fue la adecuada y asegura que, como consecuencia de sus negligencias, el incendio acabó siendo devastador y provocó el cierre al público del negocio de su cliente haciéndole perder dinero. A grandes rasgos, Barutell sostiene que los bomberos del cuerpo municipal no contaron con los medios suficientes para hacer frente a la situación, que les faltó agua para apagar el fuego y que los hidrantes y las bocas de riego de la zona no estaban en condiciones para ofrecer el suministro necesario. El letrado municipal defiende la tesis contraria: "El informe elaborado por el Consejo Consultivo del Principado refleja claramente que no hay una mala gestión del incendio. Todas las resoluciones firmes que hay de otros juzgados también lo refrendan. Cuando llegaron los bomberos el edificio de Uría estaba perdido y aun así se jugaron la vida para salvar los colindantes".

Justo de Diego llegó a poner el ejemplo del incendio de la catedral parisina de Nôtre Dame para reforzar su argumento. "El Sena llevaba ese día caudal suficiente, no había déficit de agua, pero no pudieron apagar el fuego porque ya estaba ardiendo todo el entramado de madera", asegura. El letrado municipal dice que fue algo similar a lo que ocurrió en Uría. "Los bomberos llegaron a las 12.08 horas de la mañana, ocho minutos después de recibir el aviso, pero la madera del falso techo llevaba mucho más tiempo quemando. Al abrir un agujero para intentar localizar el origen del fuego se produjo una deflagración y ya fue imposible de controlar. El incendio se extendió a Melquiades Álvarez por la galería de madera que comparten ambos edificios y los bomberos lograron salvar la mayor parte del edificio, el derribo se realizó porque la estructura ya estaba podrida de antes", señala De Diego.

Durante la vista de hoy comparecieron hasta seis peritos diferentes, dos en representación de la compañía aseguradora del Ayuntamiento y el resto convocados por el Consistorio y por el abogado que representa a Aqualia, que también está en la causa porque la empresa a la que representa es la concesionaria del servicio de agua en Oviedo. El letrado de Aqualia asegura que "en el perímetro había 20 bocas de riego y cuatro hidrantes que funcionaban perfectamente" y que el día del incendio "existía caudal y presión más que suficiente para apagar el fuego". Los peritos, que entraron a declarar al mismo tiempo, también reforzaron la versión del Ayuntamiento y de su compañía aseguradora. "El Ayuntamiento hizo lo que pudo y no dejó de hacer nada para que no pasase lo que ocurrió", resumió un experto en fuegos que realizó un informe para el Consistorio y que también trabaja para su aseguradora. La jefa del cuerpo municipal de bomberos, María del Carmen Prado, dijo que el día del desastre de Uría "no hubo falta de agua". En ese momento, Fernando Barutell preguntó: "¿Por qué entonces los bomberos tenían que ir a repostar agua al cuartel del Rubín?".

El juez que lleva el caso, David Ordoñez, decidió suspender el juicio antes de las conclusiones a expensas de que se le notifique si alguna de las partes va a solicitar "la acumulación" de todas las demandas que existen por los perjuicios del cierre del entorno tras el incendio de Uría, algo que ya pidió el Ayuntamiento y que le fue denegado. El magistrado, que pensaba que el juicio "iba a ser más sencillo", ya sabe que la compañía aseguradora va a renunciar a solicitar la acumulación, pero necesita que esa renuncia sea oficial. La fecha para la continuación de la vista aún no está fijada.