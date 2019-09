Grandes atascos en el centro de Oviedo por el rallye Princesa de Asturias

Decenas de conductores despistados se han visto esta tarde atrapados en un monumental atasco en las calles del centro de Oviedo. La celebración del rallye "Princesa de Asturias", cuya salida oficial y protocolaria quedó instalada en Uría, obligó a cortar los puntos de acceso al eje del Campo San Francisco, lo que hizo que las vías de escape quedasen colapsasas.

A media tarde, el embotellamiento era total en la calle Jovellanos, Rosal y Santa Susana y el tráfico muy denso en otros puntos como Hermanos Pidal o la avenida de Santander.

La celebración del rallye "Princesa de Asturias" ha supuesto el primero de los muchos y constantes cortes que aguardan a Oviedo durante los próximos días, con motivo de las fiestas de San Mateo, que comienzan mañana con el pregón de Yayoi Kawamura, a las ocho de la tarde, desde el balcón municipal.

De hecho, el Ayuntamiento ha publicado una serie de recomendaciones para los conductores de cara a los próximos días.

En el casco antiguo, desde mañana y hasta el día 22 de septiembre regirán las siguientes prohibiciones de estacionamiento.

Prohibido en toda calle peatonal, en las calles Mendizábal y Ramón y Cajal, desde las 15.00 horas en días laborables (lunes a viernes), y durante todo el día de los sábados, domingos y festivos. No se permitirán estacionamientos sobre aceras, calles peatonales, isletas y zonas señaladas como prohibido.

Además, la Policía Local aconseja el acceso a pie o en transporte público a recintos de fiestas. Hasta el próximo día 22, el corte al tráfico rodado en el recinto festivo será a las 14 horas de lunes a viernes y a las 11 en fin de semana y festivos.

CARGA Y DESCARGA

En zona de chiringuitos el horario para estas labores será de 09:00 hasta las 11:00 h. para no entorpecer los servicios de limpieza.

En el resto de zonas se mantendrá el horario que está fijado hasta las 11:00 h. en las áreas peatonales, para establecimientos hosteleros habituales.



SERVICIOS PUBLICOS

Se recomienda abstenerse de entrar en el recinto para la realización de servicios, atendiéndose solamente casos de urgencia o emergencia.

PARADAS DE TAXI

Una vez se produzcan los cortes de tráfico mencionados en el apartado anterior, la parada sita en la calle Mendizábal pasará a prestar servicio en la calle Luna. A partir de las 00:00 horas al carril 1 de la calle Argüelles en el tramo entre el paso de peatones de la Plaza de la Escandalera hasta el semáforo de la Plaza del Carbayón.

DIA 19-09-2019, JUEVES, DESFILE DÍA DE AMÉRICA

Itinerario: Uría, Marques de Santa Cruz, Santa Susana, Plaza General Ordóñez, Avenida de Galicia, Plaza de América, y Marqués de Teverga. Viaducto Marquina e Independencia son las calles en las que se organiza el desfile, y la calle Asturias donde termina y se desmonta el mismo.

Queda prohibida la parada y el estacionamiento en todas las calles del desfile, desde las 00:00 horas del día 19 hasta las 00:00 horas del día 20.

A las 15:00 horas, se cortarán todas las calles por donde discurre el itinerario del desfile.

Quién necesite hacer uso de vehículos deberá salir de las zonas de itinerario y calles circundadas que quedan en su interior antes de las 15:00 horas, no pudiendo retornar hasta su reapertura, que se producirá cuando hayan terminado las tareas de limpieza viaria.

Pedimos la máxima colaboración y hacer uso de transportes colectivos, acceder a pie o utilizar parking si se llega en medios propios.

Atiendan en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil.

Se ruega se abstengan de utilizar sprays, y no lanzar espuma a personas o vehículos del desfile.

DIA 20-09-2019, VIERNES, "FUEGOS ARTIFICIALES"

Con motivo del lanzamiento de los fuegos artificiales en la zona del Parque del Invierno, se adoptarán las siguientes medidas:

SEGURIDAD

En la zona de fuegos habrá unos cordones perimetrales, de lanzamiento uno, de seguridad otro, que distanciarán al público para evitar riesgos. Estos límites deberán ser respetados y atender en todo momento las indicaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil.

MEDIDAS DE TRÁFICO

Desde las 22:00 horas del día 20 hasta el final de la pirotecnia habrá cortes de tráfico en la ronda Sur, desde la Glorieta de Fozaneldi en dirección a San Lázaro, de la Glorieta de San Lázaro a Muñoz Degrain, de la Glorieta de la Plaza de Castilla en dirección a González Besada y Muñoz Degrain, de la Glorieta de la Plaza San Miguel a Muñoz Degrain.

Corte igualmente en Postigo y desvío hacia José López Muñiz, corte en José López Muñiz dirección Postigo, corte en la calle Paraíso, desvió del tráfico de San Pedro Mestallón hacia Juan Escalante, desvío de tráfico en Campomanes hacia Martínez Marina. Corte en Santa Susana dirección Plaza San Miguel desde su entronque con Federico García Lorca.

Se ruega no circular entre las 22:00 horas del día 20-09-2019 y las 01:30 horas del día 21-09-2019 por la Ronda Sur entre las Glorietas de Fozaneldi y Plaza de Castilla.

Recomendar también a los residentes no estacionar en Pedro Masaveu desde las 20:00 horas, para, además de facilitar el acceso y presencia de quien desee disfrutar de los fuegos, evitar daños en los vehículos que la aglomeración de gente pudiera ocasionar.

No hay posibilidad de estacionamiento en la proximidad a la zona de fuegos, por lo que se debe acceder a las inmediaciones a pie, o estacionar en otras zonas de la ciudad y aproximarse igualmente andando.