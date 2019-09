Somos denuncia la pérdida de plazas para bebés en la escuela Dolores Medios por falta de personal

El grupo municipal Somos Oviedo ha denunciado esta mañana la pérdida de plazas para bebés en la escuela Dolores Medio por falta de personal. Se trata de varias plazas previstas para bebés menores de un año, por lo que se verán afectadas las familias de la lista de espera que aguardaban por esas matrículas. La escuela Dolores Medio es una de las más afectadas por los recortes de plantilla tras el despido de más de veinte educadoras.

"En esta escuela hay al menos cuatro bebés menores de un año a los que todavía no han avisado para empezar el curso este lunes. Además de que las familias se quedan sin plaza este año, los recortes implican que el próximo curso habrá más niños nuevos en las aulas, con lo que la adaptación de los bebés de uno a dos años será más difícil", ha denunciado la portavoz de Somos Oviedo.

Ana Taboada también ha puesto el acento en cómo afectarán los recortes de personal a la calidad del servicio. "Se pierde el carácter educativo y al final la escuela corre el riesgo de transformarse en una guardería donde van a estar cubiertas las necesidades básicas de los niños pero no las educativas", ha lamentado. "Las jornadas completas de las educadoras que estaban a media jornada no cubren ni de lejos los recortes de personal. Las educadoras despedidas y las vacantes que no se han cubierto sumaban 130 horas de trabajo al día, con la situación actual, aunque todas las educadoras de media jornada acepten trabajar dos horas más, siguen faltando 42 horas diarias por cubrir en la red de escuelas infantiles de Oviedo, lo pinten como lo pinten", ha denunciado Taboada.

Por último, la portavoz de Somos también ha alertado, ante el nuevo inicio del curso este lunes de posibles cambios de tutoras y bebés pasando por distintas manos a lo largo de la jornada, lo que generará una situación de inseguridad en el aula, que se verá agudizada con las bajas y permisos, una media de cinco al mes según las previsiones de la Concejalía de Educación.