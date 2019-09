La izquierda reclama al Ayuntamiento que cobre el IBI a la Iglesia por los inmuebles sin culto

La decisión del nuevo gobierno municipal integrado por el PP y Ciudadanos (Cs) de aparcar los planes del tripartito de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia por las propiedades que no están destinadas al culto fue criticada esta mañana por Somos e IU, dos de las formaciones que integraron el tripartito de izquierdas, bajo cuyo mandato se iniciaron los trámites para pasar al Arzobispado los recibos de la contribución. El PSOE, por su lado, eludió pronunciarse sobre este asunto.

Desde Somos, la portavoz municipal, Ana Taboada, emplazó a la Iglesia a "ser coherente con sus principios y contribuir al bienestar de la ciudadanía sin privilegios". A su juicio, "el tipo de relaciones institucionales no tiene nada que ver con la contribución al sostenimiento de los gastos diarios de un municipio".

"Los inmuebles que no están destinados al culto no tributan en las mismas condiciones que un comercio y es una situación que se debería corregir. Nosotros lo intentamos, pedimos colaboración a la Iglesia y no estaban por la labor. Consideramos un error que el PP y Ciudadanos manifiesten su intención de excluir a una parte de la sociedad del pago de impuestos", sostuvo Taboada.

En IU, ahora sin representación municipal, su coordinador, Iván Álvarez, afirmó que "está claro que estas entidades, como cualquier otra o cualquier vecino o vecina, deben pagar el IBI en aquellos bienes para los que la ley no contempla la exención". A este respecto, reclamó que se determine "qué propiedades está exentas y cuáles no".