Ángeles Pedraza: "ETA ahora no mata porque está en las instituciones"

"ETA ahora no mata porque está en las instituciones, pero son muy cobardes, en el momento en que les falte eso no tendrán ningún problema en volver a tomar las armas. Se les ha derrotado policialmente, pero políticamente están más fuertes que nunca". De ese modo tajante se pronunció ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que participó en un acto organizado por la Asociación Día de Galicia en Asturias, que preside Manuel Fernández Quevedo.

Ángeles Pedraza (recién nombrada gerente del 112 en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Díaz Ayuso) perdió a su hija Miriam, casada y de 25 años, en los atentados del 11-M. Su otro hijo, que debía haber ido en el mismo tren, se salvó al haberse quedado dormido. Desde entonces, Pedraza tomó especial conciencia del dolor que sienten las familias de las víctimas y se convirtió en activista contra el terrorismo. "Ni olvido ni perdono; los terroristas que se pudran en la cárcel. Si tuviera delante al asesino de mi hija no me costaría nada matarlo", aseguró Pedraza, que lamentó que personas como Otegui, que fue condenado por pertenencia a banda armada, tengan un sillón en las instituciones. "Ningún partido político en España ha sabido tener mano dura con el terrorismo, y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de votar", señaló. Pedraza reconoció que antes de convertirse en víctima del terrorismo solía ir a las manifestaciones de apoyo. "Pero luego no me acordaba de las familias; cuando perdí a mi hija decidí que iba a luchar de una manera suave. Miriam también habría salido a la calle a protestar". Manuel Fernández Quevedo destacó la valentía y el coraje de Ángeles Pedraza y también alabó la labor que ha realizado la Policía en las pasadas décadas. Pedraza comentó que el 10 de noviembre es el único día del año en el que ETA no ha matado. "El resto del año siempre hay una familia de duelo", aseguró.