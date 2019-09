Canteli anima a participar en San Mateo: "unas fiestas dignas en tiempo récord"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, animó esta mañana a la gente a asistir a las fiestas de San Mateo que darán comienzo en pocas horas con el pregón de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura. "Son unas fiestas muy dignas, hechas en un tiempo récord. Oviedo estaba triste y a partir de ahora espero que esté alegre siempre", ha destacado.



Canteli, durante una visita al Rally Princesa de Asturias, declaró que está convencido de que "Oviedo va a ser una fiesta total", y en cuanto a la ubicación del escenario principal para los conciertos en la plaza de Los Ferroviarios, ha reiterado la idea de que es una ubicación "ideal" con "mejor" seguridad que en la plaza de la Catedral. "Espero que venga mucha gente, son conciertos muy interesantes, tienen tirón. Está Marta Sánchez hoy y tiene que traer mucha gente, no sé con quién viene, lo conozco pero no me acuerdo del nombre de él, pero fundamentalmente Marta Sánchez, para los paisanos", añadió el regidor en unas declaraciones en clave "desenfadada", según su equipo. La frase, no obstante, generó polémica en redes sociales durante todo el día y la crítica de la oposición.





No está en condiciones de representar a #Oviedo. Rancio, machista, clasista y pasao de vueltas. En menos de 2 meses @canteli_alfredo hizo el ridículo y se dejó en evidencia suficientes veces. Los #ovetenses no tenemos por qué aguantar sus babosadas. https://t.co/pIG9UHGfiP — Rubén Rosón (@Roson_R) September 13, 2019

el Alcalde inicia las fiestas con declaraciones intolerables: "Está Marta Sánchez hoy y tiene que traer mucha gente, no sé con quién viene, lo conozco pero no me acuerdo del nombre de él, pero fundamentalmente Marta Sánchez, para los paisanos" #CANTELIADAS — GMS (PSOE) Ayuntamiento de Oviedo/Conceyu d'Uviéu (@GMSOviedo) September 13, 2019

Somos Oviedo afeó la "" por parte del regidor y el concejal Rosón fue más allá, tildando a Canteli en sus redes sociales de "". "Los ovetenses no tenemos por qué aguantar sus babosadas", remató a raíz del comentario sobre Marta Sánchez.Los socialistas, a través de la cuenta de su grupo municipal, también calificaron de "" las declaraciones.