Asturias y Galicia estrechan lazos

Canteli, Rueda, Ángeles Pedraza y Manuel Fernández. I. C.

Asturias y Galicia estrecharon ayer lazos durante la ceremonia de entrega de las insignias de oro y carnés de socios de honor de la Asociación Día de Galicia en Asturias al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la expresidenta de la Asociación Víctimas del terrorismo, María de los Ángeles Pedraza, celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe y que puso el broche de oro a más de una semana de celebraciones gallego-asturianas en Oviedo. Antes de la imposición de las insignias, Rueda aprovechó para mostrar a los medios de comunicación su convencimiento de que ambas comunidades llegarán a nuevos acuerdos por el bien común pese a la diferencia del signo político: "Tenemos mucha historia y tradición de llevarnos bien y en los últimos años ha habido una estrecha colaboración. Esperamos que la colaboración continúe con Adrián Barbón dejando de lado diferencias políticas".

Pedraza, que perdió una hija en el atentado del 11M, reclamó que los asesinatos terroristas no caigan en el olvido. "Tanto políticos como una parte de la sociedad creen que todo ha terminado. Y ahora tenemos otro tipo de terrorismo, ETA ya no mata, pero sus amigos están en las instituciones. No se puede pasar página y hay que seguir trabajando por el verdadero relato", comentó antes de la ceremonia.

El presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo, presidió el acto junto al alcalde Alfredo Canteli, que le tendió la colaboración futura del Ayuntamiento de ahora en adelante. "Yo no soy político ni quiero serlo. Trabajo por y para Oviedo y trabajar por estas colaboraciones es una de mis funciones", dijo Canteli. Los asistentes a la ceremonia culminaron la jornada con una comida de confraternización entre representantes de ambas comunidades.