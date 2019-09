Canteli apuesta por el túnel para la Ronda Norte y pide "no marear más la perdiz"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo por el PP, no quiere más retrasos en la Ronda Norte y, por ello, aboga por la ejecución del proyecto que redactó el Ministerio de Fomento cuando lo dirigía Francisco Álvarez-Cascos y que incluía un túnel en la falda del Naranco. Ayer, en vísperas de la reunión que mantendrán esta tarde Adrián Barbón, presidente del Principado, y José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento, el regidor ovetense pidió "no marear más la perdiz" respecto a esta actuación y reclamó que se realice cuanto antes. "Cuando se ejecute, haremos fiesta nacional en Oviedo, porque llevamos toda la vida esperando por esa obra", indicó el regidor, quien confía en que el encuentro de esta tarde en Madrid depare "realidades" para los proyectos que la administración del Estado tiene pendientes en Oviedo y que son, fundamentalmente, la Ronda Norte y la ampliación del puente de Nicolás Soria, cuyo inicio se prevé, si no hay retrasos inesperados, para antes de que concluya el presente ejercicio.

La decisión definitiva sobre el trazado de la Ronda Norte está pendiente de que se concluya el estudio informativo encargado en abril de 2018 con un plazo de ejecución de dos años. El equipo redactor, de la consultora Trn Taryet, entregó el pasado mes de mayo un documento inicial para las primeras consultas medioambientales. Ese documento, en el que no se analiza la opción de la vía rápida de La Pixarra definida como alternativa por el área municipal de Urbanismo, fija el corredor entre la A-63 y la AS-II por la parte baja del Naranco, aunque alejada de los monumentos prerrománicos por un perímetro de cien metros, y sugiere varios subcorredores de los que saldrá el trazado definitivo. En la autovía de Oviedo a La Espina (A-63) se proponen tres posibles puntos de conexión, a base de nuevos enlaces a la altura de Areñes y San Claudio o con una nueva salida desde la rotonda de Santa Marina de Piedramuelle. En la Autovía de la Industria (AS-II) los "pinchazos" estudiados hasta el momento, sin que haya decisiones definitivas al respecto, son la glorieta de Luis Oliver, un nuevo enlace en Pando y una conexión en el enlace de La Corredoria al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que se estrena esta semana.

Para el recorrido entre la autovía de Grado a la AS-II, el informe marca lo que denomina dos "zonas límite" en las que se podrían combinar las soluciones de trazado. La primera se localiza en el entorno de Monte Alto, entre las parroquias rurales de Ules, El Llano y Las Mazas, quedando limitado este espacio en la zona este por las zonas urbanas de Las Campas y La Florida, y en el extremo oeste por la futura zona de expansión residencial de La Lloral.

La otra "zona límite" es más reducida que la anterior. Se localiza en el entorno de Prados de la Vega, entre los barrios de la Cruz del Naranco (Oeste), Ciudad Naranco (Sur), Casares (Norte) y Villamejil (Este). Ocupa la vaguada del Vertedoiro, que recoge las aguas del Naranco.

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Cs), también se refirió ayer a la Ronda Norte y a la reunión de hoy entre el jefe del ejecutivo asturiano y José Luis Ábalos, de la que espera que haya mayor concreción sobre el trazado que se prevé para la Ronda Norte. "Cuando conozcamos los trazados y corredores posibles, desde el Ayuntamiento analizaremos el impacto que tendría para la ciudad y para el Plan General de Ordenación (PGO), actualmente en revisión, cuyos pliegos de contratación descartaban la Ronda Norte como alternativa viaria urbana", indicó Cuesta. El edil advirtió que desde su formación "seguiremos defendiendo la necesidad de una solución al tráfico y al aislamiento de la zona Oeste de la ciudad, y que se agilice desde Fomento, cumpliendo las promesas que hizo Ábalos en nuestra ciudad en noviembre del año pasado, cuando se comprometió a que este otoño arranquen los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria.

Cuesta también subrayó que "las alternativas de trazado que se presenten tendrán que estudiarse con rigor y analizar su impacto en la ciudad y su encaje con el plan general". "Esperamos, eso sí, que se plantee que la Ronda Norte no desemboque en la glorieta de Luis Oliver, si no que esté más cerca de la salida al HUCA por la AS-II", subrayó el concejal.