El fiscal retira los cargos contra los procesados por desórdenes en el Reconquista

El fiscal ha retirado este lunes las acusaciones sobre los once procesados por desórdenes públicos durante un acto del Principado celebrado en el Hotel Reconquista en enero de 2018. En las conclusos finales durante la vista oral del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número dos de Oviedo, el fiscal ha aseverado que "no existe una perturbación relevante en materia penal" en los hechos protagonizados por los once acusados.

También ha afirmado que "no se ha acreditado la agresión" sobre la ex directora del Hotel Alicia Imaz. El fiscal asegura que en uno de los vídeos visto durante el juicio se comprueba que los acusados no entraron al salón de "forma violenta" y que abandonaron el hotel sin que se les obligase. Por su parte, las dos acusaciones particulares han discrepado con la exposición del Ministerio Público, al afirmar que sí hubo agresión y conducta relevante de carácter penal en el acto protagonizado por los acusados.

En su intervención, las tres defensas han elogiado el criterio del fiscal al no ver causa penal en los sucesos y han señalado las "contradicciones" de los testigos de la acusación. Durante la sesión, la exdirectora del Hotel Reconquista Alicia Imaz había afirmado que sufrió agresiones e intimidación durante el acto de protesta organizado por las once personas acusadas de desórdenes públicos y amenazas por interrumpir un acto del Principado en el Hotel de La Reconquista enero de 2018.

Por su parte, los once acusados se han declarado inocentes y han negado que se produjera algún tipo de incidente durante la protesta laboral que protagonizaron en favor de una trabajadora despedida del Hotel. El juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ha acogido este lunes el juicio oral contra estos once personas acusadas de desórdenes públicos, amenazas y un delito leve de maltrato por interrumpir un acto privado organizado por el Principado en el Hotel Reconquista de Oviedo.

Imaz ha señalado a uno de los acusados, Marco Antuña, como la persona que "con un paraguas en mano" la empujó.

"El acusado me insultó, diciéndome que era una esclava de mierda y que el Hotel es de los asturianos", ha aseverado Imaz, quien ha señalado que este incidente le produjo un ataque de ansiedad. Por contra, Antuña ha rechazado que protagonizara algún tipo de agresión física o verbal hacia Imaz. Los otros diez acusados han corroborado la declaración de Antuña y han rechazado que éste esgrimiera un paraguas para amenazar a la exdirectora.

Han precisado que no se causó ningún daño, ni hubo intimidación durante la protesta laboral. Han asegurado que nadie les impidió la entrada, que no hubo ninguna disputa contra la directora y que la Policía les identificó una vez fuera del hotel. Dos trabajadores del Hotel han corroborado la denuncia de Imaz sobre la agresión sufrida. Por su parte, dos periodistas presentes en el acto han afirmado que no vieron que se produjera algún tipo de agresión o amenazas hacia Imaz.