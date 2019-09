"Stormy Mondays" completa hoy en la Losa la noche de Iván Ferreiro y Zahara

Del rock más clásico al indie, la losa de Renfe se vuelve a entregar hoy a la guitarra. Abrirán la jornada los "Stormy Mondays" (20.00 horas), que juegan en casa, cumplen veinte años y despiden gira "en el mejor lugar para hacerlo". A los asturianos les seguirá la actuación de Zahara (21.20 horas) y el cierre de la noche correrá de la cuenta de Iván Ferreiro (22.40 horas).

Es lunes y alguna previsión de tormenta amenaza los conciertos. Pero Jorge Otero, líder de "Stormy Mondays" -que se declara un "un obseso del tiempo"- apunta que "despejará", pues "pese al nombre del grupo" siempre han tenido "suerte con el tiempo". Confiado en que el clima respete la cita su mayor preocupación es el horario "que la gente llegue puntual, el concierto es a las ocho". Todo va a ir por el reloj "y hay gente que no se lo cree", la puntualidad, según el cantante, será británica. Los "Stormy Mondays" no ven el momento de subirse a las tablas de la Losa. En las dos décadas de carrera que llevan a la espalda, de San Mateo ya lo han visto y vivido casi todo y, aun así, el cantante dice seguir sintiendo "vértigo" antes de tocar en casa. De todos los escenarios que han tenido las fiestas, los "Stormy" los han pisado todos salvo el de La Ería, la única mancha en el expediente. Ahora estrenan la Losa, un escenario que "impone, ya solo por el tamaño", aunque seguro que se arreglan, pues han tocado en plazas mayores. No en vano actuaron en Woodstock.

Tras ellos actuarán Zahara e Iván Ferreiro. "Ellos son más indie, pero creo que nuestros oyentes disfrutarán sus conciertos y los suyos el nuestro", sentenciaba Jorge Otero.

El concierto de Zahara será especial para la artista ubetense, por el "cariño" que dice sentir por una ciudad en la que ha "tocado muchísimo", y por compartir cartel con su amigo Iván Ferreiro. El vigués, sin duda plato fuerte de la noche, encara "con muchas ganas" un concierto en el que, al igual que Zahara, dejó abierta la puerta a alguna colaboración sobre el escenario con la andaluza (quizás uno de sus mayores éxitos, "Turnedo", la que ya han cantado juntos en el pasado). Además, Ferreiro declarado amante "del espacio y todo tipo de maquinitas" se mostró "fascinado" por uno de los hitos de la banda asturiana, el haber mandado una canción al espacio en el año 2011 a bordo del transbordador "Endeavour", "voy a tener que mandar yo una de las mías".