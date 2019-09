El Alcalde ve urgente la nueva circunvalación y asegura que no tiene "ninguna prisa" en La Vega

"Que se haga de una puñetera vez". De esta forma tan gráfica defendió ayer el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, la necesidad de la Ronda Norte para la ciudad. A su juicio, se trata de una actuación por la que Oviedo lleva esperando "demasiado tiempo" y que ya cuenta con un proyecto para llevarla a cabo sin mayor dilación, consistente en la ejecución de un gran túnel en la parte baja de Naranco. Para el regidor, se trata de una alternativa que no resulta lesiva para el señero monte ovetense. "El Naranco ni se entera", subrayó Canteli, que comparó esta obra con la de los aparcamientos subterráneos de la madrileña calle Serrano.

También se refirió ayer el Alcalde a las negociaciones para que los terrenos de La Vega queden a disposición del Ayuntamiento. En este caso, el regidor afirmó que "no tiene prisa ninguna" para reunirse con los responsables del Ministerio de Defensa, habida cuenta de la situación de incertidumbre que reina en la política nacional y con la perspectiva cada vez mas cercana de que los españoles sean convocados de nuevo a las urnas este otoño. En todo caso, Canteli advirtió de que "la agenda de las reuniones no me la va a marcar la oposición".

Respecto a la Fábrica del Gas, el Alcalde aseguró que la adquisición no está cerrada y que espera que se avance en la descontaminación para concretarla.