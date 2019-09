El fiscal retira los cargos contra los procesados por desorden en el Reconquista

El fiscal que lleva el caso de los once procesados por interrumpir una rueda de prensa de presentación de los actos de Asturias en Fitur, un acto celebrado en el hotel de la Reconquista en enero del 2018, retiró ayer los cargos contra los sindicalistas al considerar que la protesta "no fue violenta" y que los hechos "no son constitutivos de una infracción penal".

El ministerio público -que comenzó el proceso solicitando 22.500 euros en multas por desórdenes públicos para los acusados y 240 más a cada uno de ellos por un delito leve de amenazas- se retractó durante las conclusiones del juicio y dejó claro que "tampoco existen pruebas" como para acreditar la agresión y las amenazas denunciada por la entonces directora del hotel, que solicita seis meses de cárcel y 6.000 euros de multa para los sindicalistas. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

El fiscal asegura que en uno de los vídeos reproducidos durante el juicio se comprueba que los acusados "no entraron al salón de forma violenta" y que abandonaron el hotel "de forma pacífica". El ministerio público también resaltó que en las imágenes tampoco se aprecia que ninguno de los sindicalistas empujase a la exdirectora del hotel cuando esta se dirigió a ellos para tratar de impedirles la entrada. La mujer declaró que uno de ellos, Marco Antuña, la agredió y provocó que se golpease contra un mueble. Por su parte, las dos acusaciones particulares discreparon con la exposición del ministerio público, al afirmar que sí hubo agresión y conducta relevante de carácter penal en el acto protagonizado por los acusados. Antes del juicio tuvo lugar una concentración de apoyo a los sindicalistas.