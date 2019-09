Ingresa en Sograndio el menor que apuñaló al portero de un pub en Mon

El joven de 17 años detenido la madrugada del domingo por apuñalar al portero de un pub de la calle Mon fue ingresado ayer en el Centro Juvenil de Sograndio tras declarar ante el Fiscal de Menores. Se trata de una medida cautelar a la espera de la celebración de una audiencia. El menor, sin antecedentes por hechos similares, negó haber cometido el delito, mientras que la investigación policial sigue su curso para tratar de localizar a los otros cuatro jóvenes que, según testigos oculares, le acompañaban en el momento del apuñalamiento. El detenido, de origen marroquí, residía en Oviedo en un piso tutelado.

La víctima, un senegalés de 37 años, ya ha recibido el alta médica, descansa en su domicilio y espera reincorporarse a su trabajo en los próximos días. Según el relato del propietario del local "La Clave", donde sucedieron los hechos, el detenido le clavó un objeto punzante al portero porque no le dejó acceder al pub con sus amigos.

"Yo estaba allí y lo vi todo. Mi empleado les prohibió la entrada para evitar líos y porque además el local estaba lleno. Ejerció nuestro derecho de admisión. Entonces, uno sacó algo del bolsillo y se lo clavó en un costado. Todavía no sabemos qué era, pero estaba afilado. Eran cinco y estoy seguro de que menores de 18". Según el hostelero, no es el único grupo de menores que opera por la noche de la misma manera. "Estos críos tienen a toda la calle atemorizada. Suelen ir con capuchas para que no se les reconozca en los robos y en las huidas. La policía les acompaña algunas veces a sus casas o pisos de acogida", explica, para añadir a continuación que en su caso y en el de otros locales de copas han optado por usar un "pinganillo" para que los porteros se comuniquen con los encargados de seguridad.

La portavoz de Vox Oviedo, Cristina Coto, respalda la propuesta del Alcalde de poner en marcha un plan de recuperación del casco antiguo favoreciendo la repoblación y la apertura de comercios, bares y restaurantes en detrimento de los locales de copas y como medida anti delincuencia. Sin embargo, denuncia también la vuelta de los grafitis a las fachadas un año después de la última limpieza y "un deterioro general de las canalizaciones de agua, luz y gas". Además, alerta de que los vecinos están cansados de esperar porque creen que "los planes del gobierno municipal son a largo plazo".

La Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco) reprocha a Alfredo Canteli que haya calificado de "antro" el casco antiguo y denuncian que es constante la presencia de menores que generan disturbios en la zona, considerando urgente aumentar la presencia policial a pie y el desarrollo de más planes contra el botellón: "Creemos que este tipo de violencia nada tiene que ver con nuestra actividad y por eso exigimos más presencia policial". Para el colectivo de bares de copas, las declaraciones del Alcalde sobre la necesidad de minimizar la presencia de estos locales en el Antiguo fueron "desacertadas" y reclaman una reunión con el regidor tras San Mateo.